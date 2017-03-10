Главные тренеры «Ростова» и «МЮ» оценили результат матча

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Такого ажиотажа, говорят бывалые фанаты, здесь не было никогда. Сине-жёлтые — цвета донского клуба — преобладают. Несмотря на громкое имя соперника, у болельщиков «Ростова» перед матчем настрой только на победу.

На встречу «мужиков» и «красных дьяволов» люди ехали и летели не только из разных городов России, но и из других стран. В том числе, конечно, и из Англии. Зря болельщиков «Манчестера» перед игрой пугали Ростовом. В Донской столице фанатов «Красных дьяволов» встретили тепло в прямом смысле этого слова. Всем желающим бесплатно раздавали пледы.

«Я живу в Ростове и с детства болею за “Ростов”. А на выезды езжу “Манчестера”. У меня даже татуха есть. Буду плакать», — говорит один из болельщиков.

Плакать фанату одновременно и «Ростова», и «Манчестера» в итоге не пришлось. Если в первом тайме жёлто-синие пропустили мяч, то во втором донскую команду будто подменили. Несколько достаточно острых моментов у ворот манкунианцев, и ответный гол не заставил себя ждать. С подачи Калачёва забил Бухаров. Ничья. И это с «Манчестером» — одной из лучших команд в мире. Фанаты счастливы.

В отличие от болельщиков главный тренер «Ростова» на игру своих подопечных смотрел не через розовые очки.

«С одной стороны — это “Манчестер”. И ничью можно считать неплохим результатом. Есть неудовлетворённость внутри, что не 90 минут удалось сыграть, а 45 только», — говорит главный тренер ФК «Ростов» Иван Данильянц.

А вот наставник «Манчестера» был менее строг к своим футболистам.

«Результат оцениваю достаточно положительно. Мы понимаем, что дома нам нужно выиграть или получить ничью, чтобы пройти дальше. Этот результат, несмотря на обстоятельства я оцениваю, как позитивный», — сказал главный тренер ФК «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо.