Главные тренеры «Ростова» и «МЮ» оценили результат матча
Перед стадионом «Олимп» люди начали собираться за несколько часов до матча. Ближе к началу игры счёт болельщиков пошёл уже не на сотни, а на тысячи.
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Видимо, что-то случилось...
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Такого ажиотажа, говорят бывалые фанаты, здесь не было никогда.
На встречу «мужиков» и «красных дьяволов» люди ехали и летели не только из разных городов России, но и из других стран. В том числе, конечно, и из Англии. Зря болельщиков «Манчестера» перед игрой пугали Ростовом. В Донской столице фанатов «Красных дьяволов» встретили тепло в прямом смысле этого слова. Всем желающим бесплатно раздавали пледы.
«Я живу в Ростове и с детства болею за “Ростов”. А на выезды езжу “Манчестера”. У меня даже татуха есть. Буду плакать», — говорит один из болельщиков.
Плакать фанату одновременно и «Ростова», и «Манчестера» в итоге не пришлось. Если в первом тайме
В отличие от болельщиков главный тренер «Ростова» на игру своих подопечных смотрел не через розовые очки.
«С одной стороны — это “Манчестер”. И ничью можно считать неплохим результатом. Есть неудовлетворённость внутри, что не 90 минут удалось сыграть, а 45 только», — говорит главный тренер ФК «Ростов» Иван Данильянц.
А вот наставник «Манчестера» был менее строг к своим футболистам.
«Результат оцениваю достаточно положительно. Мы понимаем, что дома нам нужно выиграть или получить ничью, чтобы пройти дальше. Этот результат, несмотря на обстоятельства я оцениваю, как позитивный», — сказал главный тренер ФК «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо.
Вторая встреча «Ростова» и «Манчестера» состоится 16-го марта на домашнем стадионе «красных дьяволов» «Олд Траффорд». Матч станет решающим и покажет, кто же пройдёт в четверть финал Лиги Европы. Болельщики
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