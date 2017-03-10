Во время матча с «МЮ» футболист «Ростова» сломал ключицу

Это произошло в самом начале игры, после столкновения с полузащитником гостей Генрихом Мхитаряном.

Иван Данильянц сообщил на послематчевой пресс-конференции, что у футболиста перелом ключицы со смещением и ему предстоит операция.

Главный тренер «Ростова» выразил опасения, что Гранат не сможет играть до конца сезона.

Напомним, «Ростов» играл с «МЮ» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Ответный матч состоится 16 марта.