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https://sport.mail.ru/news/football/29027111/
10 марта 2017, 9:37 | Футбол | ГТРК "Дон-ТР"

Во время матча с «МЮ» футболист «Ростова» сломал ключицу

Игрок «Ростова» Владимир Гранат получил серьезную травму во время матча с «Манчестер Юнайтед».

Это произошло в самом начале игры, после столкновения с полузащитником гостей Генрихом Мхитаряном.

Иван Данильянц сообщил на послематчевой пресс-конференции, что у футболиста перелом ключицы со смещением и ему предстоит операция.

Главный тренер «Ростова» выразил опасения, что Гранат не сможет играть до конца сезона.

Напомним, «Ростов» играл с «МЮ» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Ответный матч состоится 16 марта.
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