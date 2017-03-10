Во время матча с «МЮ» футболист «Ростова» сломал ключицу
Игрок «Ростова» Владимир Гранат получил серьезную травму во время матча с «Манчестер Юнайтед».
Это произошло в самом начале игры, после столкновения с полузащитником гостей Генрихом Мхитаряном.
Иван Данильянц сообщил на послематчевой
Главный тренер «Ростова» выразил опасения, что Гранат не сможет играть до конца сезона.
Напомним, «Ростов» играл с «МЮ» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Ответный матч состоится 16 марта.
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