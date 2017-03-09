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https://sport.mail.ru/news/football/29024211/
9 марта 2017, 21:14 | Футбол | PROСПОРТ - Казахстан

Экс-игрок «Окжетпеса» провел первый матч за пляжный «Локомотив»

Бывший форвард кокшетауского «Окжетпеса» Дмитрий Сычев провел свой первый матч за «Локомотив» по пляжному футболу, передает beachsoccerrussia.ru.

9 марта Сычев появился на поле в ходе товарищеского матча «Спартак» — «Локомотив», который проходил в Центре пляжных видов спорта «С. С. С. Р.». Футболист вышел на замену во втором периоде товарищеского матча и не отметился результативными действиями в основное время матча. В серии пенальти победил «Спартак».

Напомним, последним клубом 33-летнего нападающего был «Окжетпес», за который он забил три гола в 19 матчах КПЛ.

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