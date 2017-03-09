Гендиректор: «Кубань» погасит долги по зарплате перед Петреску в ближайшее время

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В октябре 2016 года «Кубань» досрочно расторгла контракт с Петреску, который возглавлял команду с июня. Как ранее отмечал агент тренера Николай Пырнэу, клуб ни разу не выплатил заработную плату румынскому специалисту. В декабре палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) обязала «Кубань» выплатить долг Петреску, а также наложила на клуб запрет на регистрацию новых игроков. Также специалист подал документы в палату по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА).

«Погасим задолженность перед Петреску в самое ближайшее время», — сказал Крапивка.

В среду Пырнэу рассказал порталу «Чемпионат», что краснодарская команда может быть расформирована по окончанию сезона. «Агенту Петреску конечно виднее. У него видимо план Барбаросса по расформированию футбольного клуба “Кубань” и вообще всего российского футбола. У нас таких планов нет», — отметил генеральный директор «Кубани».

После 25 тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Кубань» занимает 13-е место, имея в активе 31 очко.