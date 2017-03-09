Калининградская «Балтика» выиграла впервые за 22 тура

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первом домашнем матче балтийцам, хоть и с трудом, удалось обыграть астраханский «Волгарь». Обе команды борются за выживание.

Игра шла на равных весь матч. Шанс забить имели обе команды. Однако удача улыбнулась балтийцам. Незадолго до окончания матча точен оказался Александр Подбельцев.

Отметим, что это был дебютный матч Игоря Черевченко в качестве главного тренера «Балтики». В этот день болельщики впервые увидели обновленный состав команды в деле.

Напомним, что самым известным из новобранцев «Балтики» является Александр Шешуков.