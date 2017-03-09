Главный тренер «Ростова» ответил на высказывания Моуриньо о состоянии поля «Олимп-2»

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«Поле действительно не того качества, на котором привыкли играть наши гости. В Англии совсем другое дело, но поле будет одинаковым для всех. Это нужно иметь в виду», — сказал Иван Данильянц.

Он также добавил, что «Ростов» тоже хотел бы играть на идеальном поле, но это невозможно в данном случае.

Напомним, ранее Жозе Моуриньо заявил о том, что газон стадиона «Олимп-2» сложно даже назвать полем. УЕФА, в свою очередь, счел поле стадиона в Ростове пригодным для проведения матча 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» 9 марта.

Добавим, что, по словам главного тренера ростовчан, к матчу готовятся все футболисты, в том числе и вратарь Сослан Джанаев. Но решение о составе тренерский штаб примет именно 9 марта.