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https://sport.mail.ru/news/football/29012855/
9 марта 2017, 9:47 | Футбол | ГТРК «Кубань»

ФК «Краснодар» в Испании сыграет с клубом «Сельта»

Сегодня в Испании ФК «Краснодар» сыграет с местным клубом «Сельта». Матч пройдет в рамках ⅛ финала Лиги Европы.

«Краснодар» завершил групповой этап турнира на второй строчке, уступив первую немецкому «Шальке-04». Позади команда оставила французскую «Ниццу» и австрийский «Зальцбург». В 1/16 финала по сумме двух матчей «быки» одолели турецкий «Фенербахче».

Похожая история — у испанского клуба. «Сельта» стартовала в Лиге Европы непосредственно с группового этапа. В своем квартете «Сельта» стала второй, пропустив на первую строчку голландский «Аякс», но опередив бельгийский «Стандарт» и греческий «Панатинаик дос». Путь в ⅛ финала испанцам принесла победа над донецким «Шахтером».

Сегодня «Краснодар» и «Сельта» встретятся впервые, начало игры — в 23:05 по московскому времени, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ФК «Краснодар».
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