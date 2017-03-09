ФК «Краснодар» в Испании сыграет с клубом «Сельта»

«Краснодар» завершил групповой этап турнира на второй строчке, уступив первую немецкому «Шальке-04». Позади команда оставила французскую «Ниццу» и австрийский «Зальцбург». В 1/16 финала по сумме двух матчей «быки» одолели турецкий «Фенербахче».

Похожая история — у испанского клуба. «Сельта» стартовала в Лиге Европы непосредственно с группового этапа. В своем квартете «Сельта» стала второй, пропустив на первую строчку голландский «Аякс», но опередив бельгийский «Стандарт» и греческий «Панатинаик дос». Путь в ⅛ финала испанцам принесла победа над донецким «Шахтером».