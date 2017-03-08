Федор Кудряшов: Мечтаю выйти на «Олд Траффорд»

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«ФИНАЛ “МЮ” — “БАВАРИЯ” СМОТРЕЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ»

— Признайтесь, Федор, в детстве вы болели за «МЮ»?

— В детстве — нет. Переживал за него потом, когда командой руководил Алекс Фергюсон. Нравилась ее игра — волевая, страстная! Ярым фанатом не был, но «Манчестер» мне импонировал. А началось с финала Лиги чемпионов, в котором «МЮ» победил «Баварию» 2:1. Мне было 12 лет, жили в Братске. Папа очень увлекается футболом — собирает газеты, делает вырезки, а тогда, в 1999 году, записывал матчи на видеокассеты. Ту игру я смотрел несколько раз.

Кроме Фергюсона, переживал за Арсена Венгера. Оба тренера долго работали в Англии и каждый год их команды боролись за самые высокие места. Редкость!

— Чемпионат Англии — любимый?

— Да, высокая интенсивность, много борьбы, судьи позволяют футболистам вести единоборства — игра смотрится интереснее, целостнее.

— Книжку Фергюсона читали?

— Нет, и Ибрагимовича — тоже. Не по душе книги игроков и тренеров. Олег Иванов начинал читать книжку Ибрагимовича, но не закончил — сказал, в ней слишком много слова «я», ему не понравилось. Игорь Лебеденко взахлеб прочитал Фергюсона, очень рекомендовал. Пару моментов мне пересказывал, сейчас уже не помню, какие.

— В «Ростове» есть болельщики «МЮ»?

— Люди, с которыми здесь общаюсь, говорят, что много.

— Я имел в виду команду «Ростов», а не город.

— В команде — не знаю. Когда играют в FIFA, «Манчестер» редко берут. Я сам не увлекаюсь, смотрю со стороны. Всю жизнь предпочитал PES, футбол мне там нравился больше.

«ВЫ СПРАШИВАЕТЕ О «МАНЧЕСТЕРЕ», А МЫ ДУМАЕМ О «ТОМИ»

— Тимофей Калачев рассказал, что у игроков «Ростова» есть чат в WhatsApp. Кто после жеребьевки первым написал: «Ну все, приплыли!»

— Такого не было. Я, кстати, первым написал про «МЮ», потому что вместе с супругой смотрел жеребьевку в прямом эфире.

— Перед этим делали прогнозы?

— Я еще в декабре, когда мы заняли в группе третье место, сказал: «Хотелось бы «Манчестер». После ничьей 1:1 в ответной встрече со «Спартой», сидели в раздевалке. Рядом со мной — Виталий Витальевич Кафанов (один из тренеров команды. — Прим. ред.). Мы с ним пришли к такому выводу — хорошо, если сейчас нам достанется «МЮ».

А когда с женой смотрели жеребьевку и достали шар с «Ростовом», я говорю ей: «Смотри, сейчас будет «Манчестер». И тут бац — «МЮ». Супруга: «А-а-а!» Я рад. Редко удается сыграть с таким соперником. Выйти на поле против одного из лучших футболистов мира — это круто!

— А вот Жозе Моуриньо жребий не понравился. Говорит, лететь далеко!

— Что поделаешь! Да, лететь шесть часов, но нам в России к таким расстояниям не привыкать. Это у них там — сел на автобус, доехал.

— Многие недолюбливают Моуриньо. А вы как к нему относитесь?

— Мне португалец импонирует, у него свой стиль. «Манчестер» сейчас здорово играет, особенно после того как набрал форму Генрих Мхитарян. А что касается характера тренера — это его имидж, у каждого свои приоритеты.

— Полная противоположность Курбану Бердыеву!

— Я не знаком с Моуриньо, не могу сравнивать.

— У нас в редакции многие, как и Моуриньо, расстроились: видели «Ростов» в полуфинале Лиги Европы, а тут такой барьер!

— На бумаге «Манчестер» — топ-клуб, один их игрок стоит больше, чем вся наша команда. Но мы будем готовиться. Правда, сначала матч чемпионата России.

— Кстати, за всем этим ажиотажем мы подзабыли, что «Ростов» играет и в РФПЛ. С кем встречаетесь в 18-м туре? (Интервью состоялось в середине прошлой недели. — Прим. ред.)

— С Томском. Вот вы спрашиваете о «Манчестере», а мы о нем и не говорим. Только после жеребьевки обменялись мнениями — и все. Сейчас главное — «Томь».

— Зимой часто писали о том, что в чемпионате России у «Ростова» высоких задач нет, самое важное — Лига Европы.

— Не согласен. Хотим подняться как можно выше, чтобы в следующем сезоне опять выступать в еврокубках. Поэтому задачи максимальные — выигрывать каждый матч.

— Как думаете, почему вас стали гораздо реже сравнивать с «Лестером»?

— Наверное, потому что и они, и мы идем не так высоко, как в прошлом году.

«ОСОБЕННО УДИВИЛ ГРИЗМАНН»

— Летом вы признались: «Первое время тяжело и непривычно играть в пять защитников». В чем тут специфика?

— Бердыев говорит не «защитники», а «бортовые». Мы должны быть и впереди, и сзади. Главное отличие от схемы с четырьмя игроками обороны — не всегда нужно возвращаться на свою позицию. Иногда это необходимо, а порой надо остаться в центре поля или даже впереди — сзади за тебя отработают другие. Зависит от ситуации, от расположения партнеров на поле.

— Пользуетесь тем, что играете у классного наставника, конспектируете его тренировки?

— Нет, не планирую становиться тренером. Хотя какие-то моменты в голове остаются. Сравниваю, что делали другие специалисты, и понимаю, почему у Курбана Бекиевича перед ними преимущество.

— Вы не спрашивали в клубе, как так получилось, что во время домашней встречи со «Спартой» на трибунах было много свободных мест?

— Спрашивал. Не клуб занимался реализацией билетов. Не очень приятно было видеть полупустой стадион. За сутки до матча знали: больше половины билетов не продано. Конечно, и нам обидно — привыкли к другой поддержке! И за болельщиков больно — в курсе, что многие хотели попасть на игру. Надеюсь, на поединок с «Манчестер Юнайтед» соберется полный стадион.

— Вас просят достать билеты?

— Просят. Старые знакомые, с которыми давно не общался, причем даже из других городов — все хотят приехать.

— Что прежде всего запомнилось в этой Лиге чемпионов?

— Очень понравились оба наших матча с «Атлетико». У мадридцев отличная организация игры. В клубе столько звезд, и все четко выполняют установку тренера! В Ростове, про который многие из них до жеребьевки и не знали, команда вышла основным составом, и все 11 человек бились! Особенно удивил Гризманн — до последней минуты отрабатывал в обороне. Последние 10 минут, они ведут 1:0, любая контратака — все тут же «садятся» за линию мяча. Я был поражен! В этом и есть работа Диего Симеоне.

— С кем-то из соперников по Лиге чемпионов на поле общались?

— С Дугласом Костой, когда в Ростове против «Баварии» играли. Он же выступал в «Шахтере», прекрасно знает русский. Весь второй тайм с ним переговаривались. Сначала погоду обсудили, было очень холодно. Потом, когда Боатенг травму получил, Дуглас Коста объяснил: «С ним всегда так — если неудачно играет, в конце еще и травму получает». В общем, нормальный парень!

— Весь сезон не могу понять — как можно в 35 лет так играть! Догадываетесь, про кого спрашиваю?

— Про Калачева. Но вы забываете, что у нас есть 37-летний Цезарь, он старше Калача. Я бы тоже хотел так долго играть, если здоровье позволит. Тимофей — профессионал до мозга костей, внимательно относится к своему здоровью. Наверное, это физиология — гены хорошие.

«ЧЕРЧЕСОВ — СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

— Всю осень вас вызывали в сборную. Станиславу Черчесову приглянулась ваша игра?

— Думаю, не во всех матчах. У меня есть претензии к себе, особенно по самой первой встрече — с Турцией. Могу лучше.

— Нравится в сборной?

— Конечно! Понятно, отзывы о нашей игре сейчас не самые хорошие, но я верю — Станислав Саламович вытащит команду из ямы, в которой она оказалась после чемпионата Европы. Тогда и отношение болельщиков к нам изменится.

— Черчесов, получается, еще в «Спартаке» вас заприметил. Потом в «Тереке» работали, теперь в сборную приглашает. Доверяет!

— Когда собираемся, он говорит — каждому из вас я верю. Очень рад, что меня вызывали. А больше всех — папа. Когда меня первый раз пригласили, он позвонил, поздравил, пожелал удачи, сказал, что гордится мной. Папа всегда мечтал, чтобы я стал футболистом. Всю жизнь он болел за «Спартак», а теперь — за ту команду, где играю я. Папа об этом не сказал, но понятно: его мечта и всех родственников — чтобы я попал на чемпионат мира.

— Осенью у меня складывалось впечатление, что сборную все, кроме Черчесова, бросили. Человек по десять не приезжали, причем не понять было — то ли в самом деле травмы, то ли «косят» от контрольных матчей!

— Черчесов — сильный человек. Если кто-то один не может играть, он вызывает другого. Всегда есть альтернатива, он заранее об этом думает.

— Однажды вы спросили Черчесова: «Что это упражнение нам дает?» Он долго объяснял, добавив в конце: «Теперь понимаю, зачем в номере главного тренера стоит джакузи. Чтобы топить таких, как ты, Кудряшов!»

— Это он в шутку, конечно. Хотя сказано было серьезно. Вообще надо уметь понимать, как и где он шутит.

— Вам везет на тренеров: Бердыев, Черчесов, Карпин. Кстати, нравятся эфиры с участием Карпина?

— Не смотрю. Ни одной передачи не видел с нашими экспертами, не интересно. У нас есть тренер, который все досконально разберет и покажет, вот наш эксперт! А то, что по телевизору, — для болельщиков. Я и футбол-то нечасто смотрю, не считая английский чемпионат.

— В октябрьском поединке со «Спартаком» вас удалили. Нет ощущения, что стали жертвой многоходовой комбинации — красно-белых душили в Петербурге, а в следующем туре судьи вернули должок?

— Возможно, и так, не знаю. Тот матч и мое удаление много обсуждали, потому что перед этим «Спартак» проиграл «Зениту», и в Питере, наверное, имела место ошибка арбитра. Думаю, в моем случае удаления не было — я не видел Зобнина. Но зачем это лишний раз обсуждать? Дело прошлое.

«БЫЛО БЫ КРУТО ОЩУТИТЬ АТМОСФЕРУ «ОЛД ТРАФФОРД»

— Папа так и живет в Братске?

— Да, он преподает в университете историю и политологию. В рабочем поселке Мамакан в Иркутской области, где я родился, мама была директором школы, а папа работал в ней историком.

— Мамакан хорошо помните?

— Нет, только наш двор, Мамаканскую ГЭС и водохранилище — купались там каждое лето. Мама иногда туда ездит, а это 220 километров от ближайшего города практически по бездорожью.

— Чего вам хочется, какие мечты?

— В ближайшей перспективе — победить «Томь». Сейчас все наши мысли об этом матче. Потом будем готовиться к «Манчестеру». Хочется успешно сыграть с англичанами. Моя мечта — выйти на «Олд Траффорд». Было бы круто ощутить атмосферу легендарного стадиона.

Если говорить о глобальных мечтах — хочу сыграть сначала на Кубке конфедераций, потом на домашнем чемпионате мира. Ради этого готов биться. Считаю, особого таланта у меня нет, пробился как раз за счет старания, борьбы. Когда приехал на просмотр в «Спартак», Мирослав Ромащенко данные качества во мне отметил. Помню, первый раз прошелся от стадиона имени Нетто до метро «Преображенская площадь» и подумал, что это вся Москва: «Ничего себе, какая большая!» А когда увидел карту метро, вообще за голову схватился.