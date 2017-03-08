ФК «Краснодар» сообщил об аннулировании перепроданных билетов
Болельщиков футбольного клуба «Краснодар» попросили покупать билеты на матчи только в кассах стадиона.
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«Обращаем ваше внимание на то, что все билеты, выложенные с целью перепродажи на “Авито” и других досках объявлений, будут аннулированы и возвращены в свободную продажу», — сообщили в
Болельщиков попросили не пользоваться услугами перекупщиков, а приобретать билеты в официальных кассах стадиона ФК «Краснодар».
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