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https://sport.mail.ru/news/football/29008597/
8 марта 2017, 16:14 | Футбол | ЮГА.ру

ФК «Краснодар» сообщил об аннулировании перепроданных билетов

Болельщиков футбольного клуба «Краснодар» попросили покупать билеты на матчи только в кассах стадиона.

Болельщиков футбольного клуба Краснодар попросили покупать билеты на матчи только в кассах стадиона. Увеличить
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«Обращаем ваше внимание на то, что все билеты, выложенные с целью перепродажи на “Авито” и других досках объявлений, будут аннулированы и возвращены в свободную продажу», — сообщили в пресс-службе ФК «Краснодар».

Болельщиков попросили не пользоваться услугами перекупщиков, а приобретать билеты в официальных кассах стадиона ФК «Краснодар».
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