Игроки «Манчестер Юнайтед» прилетели в Ростов

Итак, в Ростове прилетели: вратари — Давид де Хеа, Серхио Ромеро, Киран О’Хара; защитники — Антонио Валенсия, Фил Джонс, Маркос Рохо, Крис Смоллинг, Дэйли Блинд, Маттео Дармиан, Эшли Янг; полузащитники — Майкл Каррик, Андер Эррера, Маруан Феллайни, Поль Погба, Хуан Мата, Джесси Лингард, Генрих Мхитарян; нападающие — Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Златан Ибрагимович.

Защитник Эрик Байи не поехал с командой, так как получил дисквалификацию на один матч, Люк Шоу и Уэйн Руни не попали в заявку, потому что вышли в стартовом составе на субботний матч чемпионата Англии с «Борнмутом», а Бастиан Швайнштайгер остался дома из-за небольшого повреждения. Поддержать «Манчестер Юнайтед» в выездном матче приедут 238 болельщиков.

Напомним, 9 марта в рамках Лиги Европы «Ростов» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед».