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https://sport.mail.ru/news/football/29007309/
8 марта 2017, 12:00 | Футбол | Городской репортер

Игроки «Манчестер Юнайтед» прилетели в Ростов

20 футболистов «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуриньо прилетели в Ростов на матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом», сообщается на официальном сайте английского клуба.

Итак, в Ростове прилетели: вратари — Давид де Хеа, Серхио Ромеро, Киран О’Хара; защитники — Антонио Валенсия, Фил Джонс, Маркос Рохо, Крис Смоллинг, Дэйли Блинд, Маттео Дармиан, Эшли Янг; полузащитники — Майкл Каррик, Андер Эррера, Маруан Феллайни, Поль Погба, Хуан Мата, Джесси Лингард, Генрих Мхитарян; нападающие — Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Златан Ибрагимович.

Защитник Эрик Байи не поехал с командой, так как получил дисквалификацию на один матч, Люк Шоу и Уэйн Руни не попали в заявку, потому что вышли в стартовом составе на субботний матч чемпионата Англии с «Борнмутом», а Бастиан Швайнштайгер остался дома из-за небольшого повреждения. Поддержать «Манчестер Юнайтед» в выездном матче приедут 238 болельщиков.

Напомним, 9 марта в рамках Лиги Европы «Ростов» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед».
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