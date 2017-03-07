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ВЫВЕДЕМ ОКОЛО СЕМИ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ СОСТАВА РФС.

— Исполком прошел в деловой обстановке, — начал Мутко. — Первая, самая важная, тема — подготовка к ближайшей Конференции, которая состоится 8 апреля. Мы еще раз прошлись подробно по ее повестке. Рассмотрим вопрос о членах-организациях, которые будут выведены из состава. Принципиальная позиция РФС: есть критерии ФИФА, 75 процентов голосов на выборах должны принадлежать субъектам массового футбола и региональным федерациям, еще 25 — профессиональному футболу. И нет смысла перенасыщать орган. На ближайшей конференции около семи членов будут выведены из состава РФС. Со временем придем к стабильной структуре.

Большое обсуждение вызвал вопрос стратегии футбола, к которой мы снова вернулись. Каждый рассказывал свое видение на количество клубов в лигах, финансовый fair-play, потолки зарплат, первые контракты молодых игроков, лимит и так далее. Еще увеличили численность бюро исполкома до девяти членов, чтобы он мог работать в более оперативном режиме.

НОВЫЙ КОМИТЕТ ПО МАРКЕТИНГУ ОЦЕНИТ СТОИМОСТЬ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА.

— Добавили один комитет в структуру РФС — по маркетингу, он будет сформирован в ближайшее время. Сформируем ему критерии. Одним из самых важных станет количество привлеченных ресурсов в РФС. Для начала комитет вообще должен определить стоимость российского футбола. А то часто поднимается вопрос: сколько должны стоить телевизионные права… Оценим все, и дальше будем уже реализовывать маркетинговые программы. Предстоит большая работа. Плюс нужно изменить бизнес-модели, а то мы все на 80 процентов сидим на бюджетах.

ФНЛ БУДЕТ СОХРАНЕНА.

— Подробно поговорили про структуру соревнований. Первый дивизион будет сохраняться, вопрос лишь в количестве команд и требованиях по доморощенным молодым футболистам.

По поводу второй и третьей лиги возникла большая дискуссия, нам предстоит все это еще уточнять, есть пересечения во мнениях. Хочется стабильности в структуре соревнований. Еще один блок вопросов был посвящен массовому футболу, сейчас очень много его разновидностей, во главе всех ассоциаций должен стоять РФС.

На конференцию мы сможем внести вопрос финансовых итогов 2016 года. Надеюсь, что успеем провести аудит к этому времени и получить одобрение финансово-хозяйственной деятельности РФС.

СУДИТЬ НАДО ПО ЕДИНЫМ ТРАКТОВКАМ.

— Рассмотрели документы, регламентирующие работу судей. Утвердили списки арбитров всех уровней, департамент проделал большую работу по аттестации и физической подготовке. Есть, к сожалению, несколько человек, не прошедших тесты, кто-то был травмирован, кто-то просто не смог. Дадим им всем шанс пересдать.

— Между тем, вопросы по судейству продолжают возникать. В частности, в игре ЦСКА — «Зенит» тренеры высказали недовольство.

— Давайте дадим комитету время и полномочия в системе, подходе, отборе, оценок судей.

— Какой срок отводите?

Цитата — Сейчас определили список, четверо арбитров уже не прошли испытания. Судейством и людьми никто раньше не занимался по-взрослому, сейчас будет некий подход к тому, как люди будут попадать в этот список, какие у них знания, какие требования должны быть к ним.

Работа только начинается. Люди работают всего четыре месяца.

— Лично у вас не вызывает судейство Егорова?

— Не то чтобы судейство Егорова… Просто сегодня на исполкоме правильно говорили — должна быть единая трактовка. Идет игра «Краснодар» — «Спартак» — мы в одной манере судим, а ЦСКА — «Зенит» — в другой. Надо выбрать единый подход. Но я думаю, все наладится.

В СРЕДУ ОБЪЯВИМ ИМЕНА СОПЕРНИКОВ ПО ИЮНЬСКИМ КОНТРОЛЬНЫМ МАТЧАМ.

— 103 дня до Кубка конфедераций. Страна готова?

— Готова! 9 марта — круглая дата, 100 дней до турнира, проведем как раз мероприятия, вот и посмотрим. Но все стадионы в стадии завершения, остались вопросы, связанные с периметрами безопасности. Нам предстоит еще провести тестовые события в Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. Места для проживания есть. Аэропорты хорошие, тренировочные площадки готовятся, 5000 волонтеров активно отбираются. Серьезных проблем я не вижу.

— Обсуждался ли вопрос поведения Кокорина на исполкоме? Будет он вызываться в сборную?

— Не обсуждался. 13 марта Станислав Саламович объявит состав, это вопрос к нему. Он учтет все факторы, но прежде всего — готовность игрока и его качества.

— Когда наступит ясность с новыми контрольными матчами перед КК-2017?

— Мы уже анонсировали, что Первый канал будет транслировать две ближайшие игры — против Кот-Д'Ивуара и Бельгии 24 и 28 марта. Пока сосредоточиться нужно на них. Еще у нас будет две июньские игры, в ближайшее время объявим. Контракты по проведению уже согласованы. Одна на выезде, другая — в Москве. Завтра назовем соперников.

РФПЛ БУДЕТ НАКАЗЫВАТЬ КЛУБЫ ПРОВЕДЕНИЕМ ДОМАШНЕГО МАТЧА НА ПОЛЕ СОПЕРНИКА.

— В апреле в Турции состоится отборочный этап чемпионата Европы по мини-футболу. РФС поможет нашей команде в вопросах безопасности?

— Все гарантии даны принимающей стороной. Где бы ни проходили соревнования, РФС тоже большое внимание уделяет этому вопросу. Все под контролем! Сборную будут сопровождать усиленные службы. Мы не в первый раз едем в Турцию — и прежде все было в порядке, страна выполняет обязательства.

— Сегодня стало известно, что очередная домашняя игра «Томи» — с «Амкаром» — перенесена в Пермь…

— Мы как раз говорили при обсуждении стратегии, что будем принимать жесткие решения.

Цитата Когда «Крылья» играют с «Локомотивом», одним из самых топовых клубов России, в Уфе, и там лишь 1500 зрителей на трибунах… Это не уровень премьер-лиги!

Футбол — для болельщиков. Надо разбираться, вопросы с переносами должны решаться. И если надо дать лиге полномочия, мы их дадим. Если клуб не выполнил обязательства и не подготовил стадион, то не он должен бегать и назначать место проведения. У лиги будут полномочия, чтобы в качестве наказания назначить домашнюю игру в гостях, и не будет это считаться выездом. А то одни вкладывают силы для подготовки инфраструктуры, а другие… Если не можете, обращайтесь, мы вам поможем с искусственными полями и подогревом. Климатические условия в Уфе и Самаре почти одинаковы, но одни готовы, а другие — нет. Несерьезно все это.

— Как вы оцените такой турнир как Кубок ФНЛ? Насколько он перспективен?

— Очень хороший! Мне нравится! Миллион человек его посмотрело в сети!

КАК ОТНОШУСЬ К ОТСТАВКЕ ГЛАВЫ РУСАДА? НОРМАЛЬНО.

— Сегодня глава РУСАДА Анна Анцелиович подала в отставку. Как оцените этот шаг?

— Нормально. Она приняла решение, потому что на днях будет объявлен конкурс на нового генерального директора. Она изучила требования и поняла, что не получится участвовать в этом конкурсе.

— С New York Times это никак не связано?

— Нет! Причем тут New York Times? Дело лишь в том, что у нас есть дорожная карта по восстановлению РУСАДА. И там один из пунктов — выборы генерального директора. Критерии согласованы с ВАДА, завтра-послезавтра наблюдательный совет их утвердит и объявит конкурс. Анцелиович видит, что по критериям новый гендиректор не может иметь опыт прежней работы в этой организации. Она профессиональный человек, продолжит трудиться в спорте, будет заниматься аналогичной работой, но на других постах.

— Вы будете кого-то рекомендовать на должность?

— У организации два учредителя. Государство в данном случае имеет один согласованный мандат. Но учредители — Паралимпийский комитет и Олимпийский комитет должны сами назначить наблюдательный совет. Сейчас все согласовывается с ВАДА, чтобы этот совет был действительно независимым. От государства будет лишь один представитель — юридический комитет, попросту — юрист. Накануне правительство приняло решение о субсидировании РУСАДА, субсидии будут направляться напрямую, появится специальная строчка в бюджете. Попробуем сделать организацию и финансово независимой. Количество проб увеличится до шести тысяч в этом году. То есть ко всем рекомендациям мы прислушиваемся и последовательно реализуем дорожную карту.

Евгений ГИНЕР: «ЕРЕМЕНКО? БУДЕМ БОРОТЬСЯ».

— Вы вносили предложения по судейству на заседание? — спросили президента ЦСКА, когда он покинул Дом футбола.

— Только одно, но самое главное. В нашей стране судейство должно быть одинаковое. Судьи могут ошибаться, но не может быть так, что один арбитр дает бороться, а другой свистит все время.

— Вы говорите про матчи ЦСКА — «Зенит» и «Краснодар» — «Спартак»?

— Да, можно сделать такое сравнение. Судейство не может быть разным. Арбитры могут ошибаться, но нельзя красоваться! Самая большая заслуга судьи — если его не видно на поле.

— Как оцените решение суда по Роману Еременко?

— Оставили в силе — и оставили. Таково решение УЕФА. Будем бороться дальше.

— Какова была мотивационная часть апелляции?— Я что, юрист? Мне незнакомы два слова «мотивационная» и «какова».

Цитата У Романа есть юрист, плюс клубный юрист занимается этим вопросом. Я могу знать только то, что подается апелляция, а также какое после нее решение принято.

Михаил ГОНЧАРОВ, Андрей МУРНИК

из Дома футбола.