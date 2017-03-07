Повышенный покупательский спрос на билеты спровоцировал волну спекуляций. Интернет-сайты бесплатных объявлений пестрят предложениями о продаже билетов по цене от 10 до 100 тысяч рублей за одно место.

Однако рекорд побил житель Таганрога, который под псевдонимом Максим Миусский, разместил на сайте Avito предложение о продаже билета на восточную трибуну за один миллион рублей. Билет был выставлен на продажу в Таганроге 7 марта. При этом стоимость билета составляет всего тысячу рублей, в то время как официальная стоимость билетов составляла от 2 до 16 тысяч рублей.

Узнать подробности о происхождении билета не удалось, так как указанный в объявлении телефонный номер оказался вне зоны доступа.

Напомним, что ранее администрация ФК «Ростов» распространила предупреждение о том, что билеты необходимо покупать только в кассах стадиона «Олимп-2» или на официальных сайтах.

«Уважаемые болельщики. Убедительно просим вас не пользоваться услугами сторонних сайтов по покупке билетов. Информация о реализации билетов на игру Лиги Европы появится на наших официальных источниках позднее», — говорилось в официальном сообщении.