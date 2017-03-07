Рогачев: Датой очередной конференции РФС утверждено 8 апреля

Ранее 8 апреля считалось предварительной датой проведения конференции, а член исполкома РФС Игорь Лебедев сообщил, что во вторник на заседании дата утверждена не была.

«Дата проведения конференции была утверждена на прошлом исполкоме, — сказал Рогачев журналистам. — Она пройдет 8 апреля».

Очередное заседание исполкома РФС прошло во вторник в Москве.