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7 марта 2017, 15:17 | Футбол | Р-Спорт

Рогачев: Датой очередной конференции РФС утверждено 8 апреля

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт, Артем Калинин. Очередная конференция Российского футбольного союза (РФС) пройдет 8 апреля, сообщил советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев.

Ранее 8 апреля считалось предварительной датой проведения конференции, а член исполкома РФС Игорь Лебедев сообщил, что во вторник на заседании дата утверждена не была.

«Дата проведения конференции была утверждена на прошлом исполкоме, — сказал Рогачев журналистам. — Она пройдет 8 апреля».

Очередное заседание исполкома РФС прошло во вторник в Москве.
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