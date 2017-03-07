Мутко: Футбольные арбитры, не прошедшие аттестацию, получат еще один шанс

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В ноябре руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил, что будет создана единая высшая группа арбитров, куда должны войти судьи категории Pro, работающие в премьер-лиге, и категории «А» (те, кто работает в ФНЛ).

«Департамент по судейству дал необходимые документы. Мы утвердили все предложения по судьям, списки всех судей по всем лигам, а также инспекторов. Департамент проделал большую работу по аттестации и физической подготовке. Ряд арбитров не прошли испытания. Им будет дан еще один шанс», — сказал Мутко.