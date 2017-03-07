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7 марта 2017, 15:14 | Футбол | Р-Спорт

Мутко: Футбольные арбитры, не прошедшие аттестацию, получат еще один шанс

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт, Александр Рогулев. Футбольные арбитры, не прошедшие аттестацию, получат еще один шанс, заявил журналистам глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко по итогам заседания исполкома организации.

<em>МОСКВА 7 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Александр <span class=error>Рогулев</span>.</em> Футбольные арбитры не прошедшие аттестацию получат еще один шанс заявил журналистам глава Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>) Виталий <span class=error>Мутко</span> по итогам заседания исполкома организации. Увеличить
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В ноябре руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил, что будет создана единая высшая группа арбитров, куда должны войти судьи категории Pro, работающие в премьер-лиге, и категории «А» (те, кто работает в ФНЛ).

«Департамент по судейству дал необходимые документы. Мы утвердили все предложения по судьям, списки всех судей по всем лигам, а также инспекторов. Департамент проделал большую работу по аттестации и физической подготовке. Ряд арбитров не прошли испытания. Им будет дан еще один шанс», — сказал Мутко.

«20 человек судей в списке РФПЛ, 3 человека после пересдачи. Арсланбеков Тимур и Соколов Олег из ФНЛ пополнили премьер-лигу вместо тех, кто не прошел аттестацию пока», — заявил Мутко.
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