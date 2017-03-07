Мутко: Футбольные арбитры, не прошедшие аттестацию, получат еще один шанс
МОСКВА, 7 мар —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Футбольные арбитры, не прошедшие аттестацию, получат еще один шанс, заявил журналистам глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко по итогам заседания исполкома организации.
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В ноябре руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил, что будет создана единая высшая группа арбитров, куда должны войти судьи категории Pro, работающие в
«Департамент по судейству дал необходимые документы. Мы утвердили все предложения по судьям, списки всех судей по всем лигам, а также инспекторов. Департамент проделал большую работу по аттестации и физической подготовке. Ряд арбитров не прошли испытания. Им будет дан еще один шанс», — сказал Мутко.
«20 человек судей в списке РФПЛ, 3 человека после пересдачи. Арсланбеков Тимур и Соколов Олег из ФНЛ пополнили
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