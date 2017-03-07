Лебедев: Исполком РФС пока не утвердил дату следующей конференции организации

На последней конференции РФС в сентябре Виталий Мутко был переизбран президентом организации. В конце декабря исполком РФС предварительно назначил конференцию на 8 апреля, однако эту дату, по словам Мутко, было необходимо согласовать с конгрессом УЕФА.

«Даты не было, только обсудили повестку», — сказал Лебедев журналистам.