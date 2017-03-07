Лебедев: Исполком РФС пока не утвердил дату следующей конференции организации
МОСКВА, 7 мар —
Р-Спорт, Артем Калинин. Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) не утвердил дату очередной конференции организации на заседании во вторник, сообщил член исполкома РФС Игорь Лебедев.
На последней конференции РФС в сентябре Виталий Мутко был переизбран президентом организации. В конце декабря исполком РФС предварительно назначил конференцию на 8 апреля, однако эту дату, по словам Мутко, было необходимо согласовать с конгрессом УЕФА.
«Даты не было, только обсудили повестку», — сказал Лебедев журналистам.
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