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https://sport.mail.ru/news/football/28998771/
7 марта 2017, 13:48 | Футбол | Р-Спорт

Лебедев: Исполком РФС пока не утвердил дату следующей конференции организации

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт, Артем Калинин. Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) не утвердил дату очередной конференции организации на заседании во вторник, сообщил член исполкома РФС Игорь Лебедев.

На последней конференции РФС в сентябре Виталий Мутко был переизбран президентом организации. В конце декабря исполком РФС предварительно назначил конференцию на 8 апреля, однако эту дату, по словам Мутко, было необходимо согласовать с конгрессом УЕФА.

«Даты не было, только обсудили повестку», — сказал Лебедев журналистам.
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