Мутко: Около семи организаций будут выведены из состава РФС

Во вторник в Мосве состоялось заседание исполкома РФС.

«Исполком прошел в деловой обстановке, обсудили вопрос подготовки к конференции РФС. В ее повестке, в том числе, будет пункт о членах РФС, около семи из них будут выведены из состава организации. Принципиальная позиция — соответствовать критериям ФИФА, согласно которым 75 процентов голосов должно быть у массового футбола, 25 — у профессионального», — сказал Мутко.

Конференция РФС ориентировочно пройдет 8 апреля.