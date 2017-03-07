Мутко: Около семи организаций будут выведены из состава РФС
МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Около семи организаций перестанут считаться членами Российского футбольного союза (РФС). Об этом на
пресс-конференции сообщил президент РФС Виталий Мутко.
Во вторник в Мосве состоялось заседание исполкома РФС.
«Исполком прошел в деловой обстановке, обсудили вопрос подготовки к конференции РФС. В ее повестке, в том числе, будет пункт о членах РФС, около семи из них будут выведены из состава организации. Принципиальная позиция — соответствовать критериям ФИФА, согласно которым 75 процентов голосов должно быть у массового футбола, 25 — у профессионального», — сказал Мутко.
Конференция РФС ориентировочно пройдет 8 апреля.
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