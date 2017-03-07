«Манчестер Юнайтед» советует фанатам соблюдать меры безопасности в Ростове
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» рекомендовал своим болельщикам, отправляющимся в Ростов на матч 1/8 Лиги Европы, соблюдать меры безопасности.
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Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Daily Mail, клуб разослал болельщикам письма, в которых советуют им не привлекать внимания клубной атрибутикой во время прогулки по Ростову или подхода к стадиону, а также не передвигаться по городу в одиночку.
Клуб напомнил о столкновениях между английскими и российскими болельщиками во Франции во время чемпионата Европы 2016 года.
Напомним, матч 1/8 Лиги Европы между футбольными клубами «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «Олимп-2» в донской столице 9 марта.
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