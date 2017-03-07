Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/28995163/
7 марта 2017, 10:43 | Футбол | АиФ Ростов-на-Дону

«Манчестер Юнайтед» советует фанатам соблюдать меры безопасности в Ростове

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» рекомендовал своим болельщикам, отправляющимся в Ростов на матч 1/8 Лиги Европы, соблюдать меры безопасности.

Манчестер Юнайтед советует фанатам соблюдать меры безопасности в Ростове - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Daily Mail, клуб разослал болельщикам письма, в которых советуют им не привлекать внимания клубной атрибутикой во время прогулки по Ростову или подхода к стадиону, а также не передвигаться по городу в одиночку.

Клуб напомнил о столкновениях между английскими и российскими болельщиками во Франции во время чемпионата Европы 2016 года.

Напомним, матч 1/8 Лиги Европы между футбольными клубами «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «Олимп-2» в донской столице 9 марта.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Лицензию на добычу нефти в Крыму получила частная компания

Воспитаешь раба. Почему нельзя требовать от школьника хороших оценок

Кавказ не кормят. Глава Дагестана заявил, что регион вернулся в Средневековье