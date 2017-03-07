Исполком РФС обсудит ближайшую конференцию организации

Запланированная на 8 апреля ежегодная конференция РФС значится под первым пунктом повестки дня очередного исполкома футбольного союза. Члены исполкома могут принять ее повестку, а также утвердить кандидатуры на прием и исключение из членства в РФС. Вновь будет обсуждаться стратегия развития российского футбола до 2030 года, которая впервые была представлена на конференции РФС в сентябре прошлого года.

За полгода «Стратегия-2030» была доработана с учетом интересов государства и регионов. Ожидается, что ее окончательный вариант будет принят на конференции организации в апреле.

Члены исполкома также обсудят изменения в регламенты проведения соревнований в российском футболе — в частности, первенстве страны среди команд спортивных школ, а также среди юношеских сборных и команд межрегиональных объединений, первенства и кубка среди любительских команд третьего дивизиона. Будет утверждено руководство по лицензированию клубов второго дивизиона, проработаны документы, регламентирующие судейство. На исполкоме будет сформирован окончательный список судей, а также внесены дополнения в списки арбитров и инспекторов молодежного первенства.

Заседание исполкома РФС пройдет в столичном Доме футбола, начало — 11:00 мск. Нынешний состав исполкома (21 человек) во главе с президентом РФС Виталием Мутко был избран на конференции в сентябре прошлого года. На апрельской конференции должен быть избран последний член исполкома — кандидатом зарегистрирован бывший спортивный директор ФК «Урал» Рохус Шох, который уже баллотировался в сентябре, однако делегаты проголосовали против его кандидатуры.