«Рубин» в гостях обыграл «Анжи»

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На результате матча сказались незабитый хозяевами пенальти и удаление в составе «Анжи».

По сравнению с матчем первого круга между «Рубином» и «Анжи», который состоялся 19 августа прошлого года на Центральном стадионе Казани и завершился в пользу гостей со счетом 1:2, в этот день казанцы встречались с совершенно другой командой.

Махачкалинцы за время зимнего перерыва изменились до неузнаваемости: поменяли высшее руководство клуба, менеджмент и весь состав. 12 игроков покинуло «Анжи» — 24 пришли. Дагестанцы подписали новичков из команд РФПЛ, ФНЛ, Украины, Казахстана и Сербии, среди которых отметим двух недавних футболистов «Рубина» — голкипера Александра Фильцова и полузащитника Максима Батова. Перед этим матчем, последним в расписании 18-го тура, «Рубин» с 23 очками занимал 10-е место, «Анжи» с 20 очками — 11-е.

Что касается состава «Рубина» на матч в Каспийске, то по сравнению с прошлым матчем в четвертьфинале Кубка России с «Сибирью» в составе гостей с первых минут вышли Виталий Устинов вместо Эльмира Набиуллина, отбывающего одноматчевую дисквалификацию и Серхио Санчес, заменивший Морица Бауэра.

С первых же секунд гости рванули вперед, едва не создав хороший голевой момент, но довольно быстро хозяева выровняли игру, благо на великолепном поле «Арены Анжи» играть было приятно, хотя на берегу Каспийского моря было не так уж и тепло — всего +4 градуса и сильный ветер. Забегая вперед, скажем, что в перерыве многие игроки «Рубина» были вынуждены надеть теплые перчатки.

При помощи дальних передач махачкалинцы старались как можно быстрее доставить мяч к штрафной «Рубина». Активный пресс атак «Анжи» дал свои плоды на 22-й минуте, когда Серхио Санчес зацепил в своей штрафной ногу Адлана Кацаева. Сам пострадавший вызвался бить пенальти, без колебаний назначенный главным арбитром, но Кацаев пробил так, что голкипер гостей Сергей Рыжиков без труда мяч поймал. И после этого хозяева несколько раз сумели пробить в створ ворот «Рубина», но не опасно, да и Рыжиков был начеку. А вот казанцам так и не удалось до перерыва создать ни одного по-настоящему голевого момента. Главный бомбардир гостей, бразилец Жонатас был надежно прикрыт защитниками «Анжи».

Во втором тайме хозяева были активнее. Очень агрессивно вошел в игру на 61-й минуте Батов, не церемонившийся с бывшими одноклубниками. Однако постепенно атаки казанцев становились все опаснее. Как всегда, добавил энергии и агрессии «Рубину» турецкий ветеран Гекдениз Карадениз. Тренерский штаб гостей мгновенно среагировал на удаление иранского полузащитника «Анжи» Саида Эзатолахи, получившего вторую желтую карточку на 77-й минуте, усилив нападение. Чуть ранее вполне мог забить Устинов, бивший метров с шести, но вратарь хозяев Давид Юрченко чудом успел среагировать на рикошет после удара казанского защитника.

Но и отчаянный прыжок Юрченко не спас махачкалинцев на 81-й минуте. Жонатас снабдил мячом Максима Канунникова, и тот, пройдя вдоль линии штрафной, неотразимо пробил левой ногой с подкруткой в левый угол, 0:1. В оставшееся время хозяева даже в меньшинстве много времени провели в атаках, пытаясь спасти игру, но «Рубин» удержал победный счет.

Набрав 26 очков, казанцы остались на 9-м месте. В следующем туре 11 марта на своем поле «Рубин» будет принимать ФК «Оренбург».

«Анжи» (Махачкала) — «Рубин» (Казань) — 0:1.