Рохус Шох выдвинут кандидатом на выборы в исполком РФС
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Бывший спортивный директор футбольного клуба «Урал» Рохус Шох зарегистрирован кандидатом на одно вакантное место в состав исполкома Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает
пресс-служба РФС.
Отмечается, что Шоха выдвинула Межрегиональная общественная ассоциация по футболу «Черноземье». На конференции РФС 24 сентября он не вошел в состав исполкома организации, так как делегаты конференции проголосовали против.
Довыборы в исполком пройдут на очередной конференции РФС 8 апреля 2017 года.
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