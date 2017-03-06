Рохус Шох выдвинут кандидатом на выборы в исполком РФС

Отмечается, что Шоха выдвинула Межрегиональная общественная ассоциация по футболу «Черноземье». На конференции РФС 24 сентября он не вошел в состав исполкома организации, так как делегаты конференции проголосовали против.

Довыборы в исполком пройдут на очередной конференции РФС 8 апреля 2017 года.