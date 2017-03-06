«Урал» могут оштрафовать за нецензурные кричалки фанатов на матче с «Амкаром»

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Артура Григорьянца.

Напомним, матч «Урал» — «Амкар» завершился победой «шмелей» со счетом 1:0. Решающий гол на 32-й минуте встречи с передачи Чисамбы Лунгу забил новичок «Урала» Эрик Бикфалви.

Отметим, как ранее сообщало Накануне.RU в октябре прошлого года после матча с «Уралом» за использование фанатами на стадионе пиротехнических изделий, бросание зрителями предметов на поле и скандирование болельщиками оскорбительных выражений московский клуб «Спартак» был оштрафован на 180 тыс. руб.