Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/28987323/
6 марта 2017, 15:45 | Футбол | Nakanune.ru

«Урал» могут оштрафовать за нецензурные кричалки фанатов на матче с «Амкаром»

ФК «Урал» могут оштрафовать за то, что болельщики команды скандировали нецензурные кричалки на матче с «Амкаром» 5 марта. Вопрос рассмотрит Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 10 марта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Артура Григорьянца.

Напомним, матч «Урал» — «Амкар» завершился победой «шмелей» со счетом 1:0. Решающий гол на 32-й минуте встречи с передачи Чисамбы Лунгу забил новичок «Урала» Эрик Бикфалви.

Отметим, как ранее сообщало Накануне.RU в октябре прошлого года после матча с «Уралом» за использование фанатами на стадионе пиротехнических изделий, бросание зрителями предметов на поле и скандирование болельщиками оскорбительных выражений московский клуб «Спартак» был оштрафован на 180 тыс. руб.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

«Спартак» подтвердил, что Глушаков пропустит матч с «Анжи» из-за травмы

«Спартак» подтвердил, что Глушаков пропустит матч с «Анжи» из-за травмы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» подтвердил, что полузащитник Денис Глушаков не сможет принять участия в матче чемпионате России с махачкалинским «Анжи» из-за травмы. Об этом сообщается на сайте красно-белых.
Еще 7 новостей  Все новости
6

Помилуй, господи! "Замироточивший", по уверению Поклонской, бюст Николая II удивил россиян

Суд постановил отпустить Чудновец из-под стражи

На митинге против повышения стоимости проезда в Екатеринбурге требовали отправить Ройзмана и Якоба в отставку