«Урал» могут оштрафовать за нецензурные кричалки фанатов на матче с «Амкаром»
ФК «Урал» могут оштрафовать за то, что болельщики команды скандировали нецензурные кричалки на матче с «Амкаром» 5 марта. Вопрос рассмотрит
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 10 марта.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Артура Григорьянца.
Напомним, матч «Урал» — «Амкар» завершился победой «шмелей» со счетом 1:0. Решающий гол на 32-й минуте встречи с передачи Чисамбы Лунгу забил новичок «Урала» Эрик Бикфалви.
Отметим, как ранее сообщало Накануне.RU в октябре прошлого года после матча с «Уралом» за использование фанатами на стадионе пиротехнических изделий, бросание зрителями предметов на поле и скандирование болельщиками оскорбительных выражений московский клуб «Спартак» был оштрафован на 180 тыс. руб.
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