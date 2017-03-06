Стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы «Краснодар» — «Сельта»
В кассах стадиона «Краснодар» 6 марта началась свободная продажа билетов на матч 1/8 финала Лиги Европы с испанской «Сельтой».
«В связи с ростом количества случаев спекуляции, действуют следующие условия: для покупки необходимо предъявить паспорт или водительское удостоверение; не более четырех билетов в одни руки», — отметили в
Билеты на матч ФК «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» будут стоить от 2 до 16 тыс. рублей.
Минимальная цена билета — 400 рублей. Самое дорогое место обойдется в 3 тыс. рублей. Более подробную информацию можно получить на сайте
Как сообщали Юга.ру, первую встречу 1/8 финала евротурнира «Краснодар» проведет 9 марта на арене «Сельты». Ответный матч состоится 16 марта.
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