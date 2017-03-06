«В связи с ростом количества случаев спекуляции, действуют следующие условия: для покупки необходимо предъявить паспорт или водительское удостоверение; не более четырех билетов в одни руки», — отметили в пресс-службе горожан.

Билеты на матч ФК «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» будут стоить от 2 до 16 тыс. рублей.

Минимальная цена билета — 400 рублей. Самое дорогое место обойдется в 3 тыс. рублей. Более подробную информацию можно получить на сайте черно-зеленых.

Как сообщали Юга.ру, первую встречу 1/8 финала евротурнира «Краснодар» проведет 9 марта на арене «Сельты». Ответный матч состоится 16 марта.