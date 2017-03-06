ФК «Ростов» прекратил онлайн-продажу билетов на матч с «МЮ»

«С 6 марта в продажу поступит ограниченное количество билетов, в связи с этим онлайн-продажи, как объявлялось ранее, производиться не будут, для того чтобы оставшиеся билеты были приобретены именно болельщиками из Ростова, а не из других регионов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что продажа проходит в два этапа. 1 этап — 4 и 5 марта — продажа только для владельцев сезонных абонементов в кассах стадиона «Олимп-2» и онлайн. 2 этап — с 6 марта — продажа билетов общей квоты для всех желающих в кассах стадиона «Олимп-2» и онлайн. Цена билетов варьируется от 2 до 16 тыс. руб.