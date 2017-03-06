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https://sport.mail.ru/news/football/28981965/
6 марта 2017, 10:22 | Футбол | Коммерсантъ

ФК «Ростов» прекратил онлайн-продажу билетов на матч с «МЮ»

Согласно сообщению пресс-службы ФК «Ростов», футбольный клуб прекратил онлайн-продажу билетов на матч с «Манчестер Юнайтед», который пройдет 9 марта.

«С 6 марта в продажу поступит ограниченное количество билетов, в связи с этим онлайн-продажи, как объявлялось ранее, производиться не будут, для того чтобы оставшиеся билеты были приобретены именно болельщиками из Ростова, а не из других регионов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что продажа проходит в два этапа. 1 этап — 4 и 5 марта — продажа только для владельцев сезонных абонементов в кассах стадиона «Олимп-2» и онлайн. 2 этап — с 6 марта — продажа билетов общей квоты для всех желающих в кассах стадиона «Олимп-2» и онлайн. Цена билетов варьируется от 2 до 16 тыс. руб.
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