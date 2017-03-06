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6 марта 2017, 10:54 | Футбол | АиФ Калининград

8 марта «Балтика» сыграет в Калининграде первый официальный матч года

8 марта после зимнего перерыва возобновляется Первенство России среди команд клубов ФНЛ. Калининградская «Балтика» в первом официальном матче 2017 года сыграет против астраханского «Волгаря».

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Матч состоится в Калининграде на стадионе «Балтика».

В этот день болельщики впервые увидят обновленный состав команды в деле.

Напомним, что самым известным из новобранцев «Балтики» является Александр Шешуков. За его спиной сотни игр в российской премьер-лиге (в том числе — за столичные суперклубы «Спартак» и «Локомотив»), несколько завоеванных медалей чемпионата и выступления за юношескую, молодежную и национальную сборные России. В Калининград Шешуков перебрался из Тулы, где он выступал за местный «Арсенал».

Игра начнется в 15.00 по калининградскому времени.

Напомним, что «Балтика» занимает 19-е место в турнирной таблице с 17-ю очками, «Волгарь» — 17-е место с 26-ю очками.
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