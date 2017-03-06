Паулу Феррейра: На домашнем чемпионате мира Россия может удивить

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Известный португальский футболист Паулу Феррейра, который девять лет выступал в составе лондонского «Челси», посетил Россию. 38-летний игрок, завершивший карьеру в 2013 году, принял участие в традиционном турнире ветеранов футбола «Кубок легенд». В эксклюзивном интервью «Известиям» Паулу Феррейра поделился своим мнением о Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018, которые пройдут в нашей стране, ожиданиями от сборных Португалии и России на этих турнирах и дальнейших перспективах своего бывшего одноклубника Бранислава Ивановича, который минувшей зимой перешел в «Зенит».

— Расскажите о ваших эмоциях от визита в Россию. Вы ведь приезжаете сюда не в первый раз?

— Да, я приезжал сюда и в качестве действующего игрока и несколько раз посещал Москву для участия в ветеранских турнирах. Мне всегда очень приятно приезжать в российскую столицу, мне нравится этот город. Сейчас, когда я уже завершил карьеру, бывать здесь стало еще интереснее. Теперь у меня есть больше времени, чтобы осмотреть достопримечательности.

— По обстановке в Москве уже чувствуется, что город готовится к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018?

— Честно говоря, за небольшой промежуток времени, что я был здесь, этого я заметить не успел. Но несмотря на то что сейчас я постоянно живу в Лондоне, я регулярно слышу о подготовке России к таким крупным международным событиям, о строительстве грандиозных стадионов. Поверьте, всё это на слуху и за пределами вашей страны.

— Какие у вас ожидания от выступления на грядущем турнире сборной Португалии, за которую вы долгое время играли?

— Конечно, я желаю только победы нашей национальной команде. Надо сказать, что даже участие в таком статусном турнире, где соберутся все чемпионы континентов, — это уже круто. Конечно, после победы на чемпионате Европы-2016 я и все мои соотечественники настроены на успешное выступление сборной Португалии и на Кубке конфедераций-2017.

— Вы сами собираетесь посетить этот турнир в качестве гостя?

— К сожалению, приехать я вряд ли смогу, так как занят в «Челси» и свободного времени не особенно много. Тем не менее я буду внимательно следить за ходом турнира и болеть за Португалию. .

— В чем сейчас заключается ваша работа в «Челси»?

— Во-первых, я посол клуба — представляю лондонцев на различных мероприятиях. Также работаю с молодыми футболистами, которые не проходят в основу «Челси» и вынуждены отправляться в аренду в другие клубы за игровой практикой. Моя задача — следить за развитием их потенциала и поддерживать молодых ребят на этом этапе карьеры. .

— В СМИ часто появляется информация, что экс-наставник сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий может получить должность консультанта в «Челси». Вам что-нибудь известно по этому поводу? .

— Я даже не слышал ничего подобного, в Англии это никто не обсуждает.

— Именно Слуцкий являлся наставником сборной России на Евро-2016. Как воспринимают нашу национальную команду в Европе?

— Конечно, выступление вашей сборной на последнем чемпионате Европы было провальным. Но ближайший крупный турнир Россия проведет в родных стенах, и это дает право ждать от нее чего-то большего. Ваша сборная уже не раз доказывала, что она способна удивлять. Хотя об ожиданиях надо в первую очередь спрашивать самих футболистов и тренера команды: важно, что они чувствуют, на что способны.

— Зимой в «Зенит» из «Челси» перешел ваш бывший одноклубник Бранислав Иванович. Удивил ли вас этот трансфер и какие перспективы вы видите у сербского защитника в России?

— Если он решился на этот переход — значит, посчитал, что так лучше для него. «Зенит» — большой клуб, поэтому понять выбор Бранислава можно. Тем более в России он уже играл. У Ивановича есть опыт выступлений здесь, ему не придется тратить много времени на адаптацию, и он знает, на какие условия соглашается. Бранислав — мой близкий товарищ, я общался с ним перед переходом в «Зенит» и, конечно, пожелал ему успехов в составе нового клуба. Уверен, у него всё получится — Иванович еще не сказал последнего слова в футболе.