Вратари ЦСКА бьют рекорды. Обзор дня
Главные события в матчах чемпионатов России и Англии, новый титул Андрея Аршавина и другое — в обзоре новостей дня.
ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в Москве
В матче 18-го тура российской
В первом тайме зрители наблюдали закрытую игру, и
На 58-й минуте мяч после удара Жозе Маурисио угодил в штангу ворот Игоря Акинфеева. На 72-й минуте Понтус Вернблум получил вторую жёлтую карточку и был удалён.
Оставшись вдесятером,
В таблице российской
Акинфеев догнал Селихова и Реброва по числу сухих матчей в этом сезоне РФПЛ
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не пропустил в матче 18-го тура российской
Второе место по числу сухих матчей в этом сезоне РФПЛ занимает вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк (8), третье делят Юрий Лодыгин из «Зенита» и Александр Беленов, перешедший зимой из «Анжи» в «Уфу» (по 7).
Чепчугов стал рекордсменом чемпионата России по количеству матчей в запасе
Голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов провёл матч 18-го тура российской
Эта игра стала для резервного вратаря ЦСКА 189-й в запасе. 31-летний голкипер превзошёл рекорд Евгения Помазана, который на протяжении четырёх сезонов (2007−2011) тоже был дублёром основного стража ворот «армейцев» Игоря Акинфеева.
Чепчугов перешёл в ЦСКА в ноябре 2009 года. За семь сезонов он 14 раз появлялся на поле в матчах РФПЛ.
«Ливерпуль» выиграл у «Арсенала» и догнал «Манчестер Сити» по числу очков
«Ливерпуль» выиграл у «Арсенала» в матче 27-го тура АПЛ. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 3:1.
В дебюте игры Филиппе Коутиньо пяткой сделал скидку на Роберто Фирмино, который расстрелял ворота гостей с близкого расстояния. На 40-й минуте Фирмино выполнил пас на подключившегося Садио Мане, который точно пробил в дальний нижний угол.
На исходе часа игры Алексис Санчес увидел лазеечку между двумя защитниками «Ливерпуля» и сделал прострельную передачу на ход Дэнни Уэлбеку, а тот с острого угла попал в дальний нижний угол. В концовке в контратаке Жоржиньо Вейналдум прорвался в штрафную «Арсенала» и своим ударом после передачи Дивока Ориги с правого фланга буквально прострелил Петра Чеха.
«Ливерпуль» (52 очка) делит с «Манчестер Сити» третью строчку, сыграв на два матча больше. «Арсенал» (50) опустился на пятое место и имеет матч в запасе.
«МЮ» в большинстве не сумел дожать «Борнмут», Ибрагимович не реализовал пенальти
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 27-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и закончилась со счётом 1:1.
На 23-й минуте
«МЮ» набрал 49 очков и занимает 6-е место в таблице АПЛ, «Борнмут» (27 баллов) идёт 14-м.
Дубль Георгиева помог «Оренбургу» разгромить тульский «Арсенал»
В матче 18-го тура российской
«Оренбург» вышел вперёд уже на 3-й минуте, когда Благой Георгиев реализовал стандартное положение. На 21-й минуте болгарин сумел оформить дубль, когда забил пенальти. Окончательный результат через пять минут после начала второго тайма установил Роман Воробьёв.
Благодаря победе «Оренбург» (15 очков) поднялся на 12-е место в таблице РФПЛ. «Арсенал» (12 очков) располагается на предпоследнем месте.
В следующем туре «Оренбург» 11 марта ожидает гостевая игра с «Рубином», а «Арсенал» 10 марта сыграет дома с «Уралом».
Аршавин стал обладателем Суперкубка Казахстана в составе «Кайрата»
«Кайрат» победил «Астану» в матче за Суперкубок Казахстана. Встреча завершилась со счётом 2:0.
На 76-й минуте забил Сесар Арсо, который оказался самым расторопным на добивании. В концовке Исламбек Куат завершил контратаку точным ударом, удвоив преимущество «Кайрата».
«Кайрат» выиграл Суперкубок Казахстана второй раз подряд и по общему количеству побед уступает лишь «Актобе», на счету которого три Суперкубка.
«Кайрат» (стартовый состав): Плотников, Суюмбаев, Маркович, Арсо, Ахметов, Бакаев, Куат, Исламхан, Исаэл, Аршавин, Гоу.
Суперкубок Казахстана
«Астана» — «Кайрат» — 0:2 (0:0)
Голы: Арсо, 76 (0:1), Куат, 90 (0:2).
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