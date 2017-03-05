Вратари ЦСКА бьют рекорды. Обзор дня

ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в Москве

В матче 18-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Зенит». Встреча завершилась вничью — 0:0.



В первом тайме зрители наблюдали закрытую игру, и по-настоящему опасных моментов создать не удалось ни одной команде.



На 58-й минуте мяч после удара Жозе Маурисио угодил в штангу ворот Игоря Акинфеева. На 72-й минуте Понтус Вернблум получил вторую жёлтую карточку и был удалён.



Оставшись вдесятером, красно-синие полностью закрылись, а инициативой полностью завладели сине-бело-голубые. Однако забить гости так и не смогли.



В таблице российской Премьер-Лиги «Зенит» сумел сократить отставание от лидирующего «Спартака» до четырёх очков. При этом красно-белых завтра ожидает гостевая игра с «Краснодаром». ЦСКА располагается на третьей строчке в таблице РФПЛ и отстаёт от «Зенита» на три очка.

Акинфеев догнал Селихова и Реброва по числу сухих матчей в этом сезоне РФПЛ

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не пропустил в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0). Таким образом, 30-летний футболист провёл свой 10-й сухой матч в текущем чемпионате и лидирует по этому показателю вместе с двумя голкиперами «Спартака» — Артёмом Ребровым и Александром Селиховым, который в первой половине сезона выступал за «Амкар». Все три голкипера не пропускали в 10 матчах из 17 сыгранных.



Второе место по числу сухих матчей в этом сезоне РФПЛ занимает вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк (8), третье делят Юрий Лодыгин из «Зенита» и Александр Беленов, перешедший зимой из «Анжи» в «Уфу» (по 7).

Чепчугов стал рекордсменом чемпионата России по количеству матчей в запасе

Голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов провёл матч 18-го тура российской Премьер-Лиги против «Зенита» (0:0) на скамейке запасных и установил рекорд чемпионата России.



Эта игра стала для резервного вратаря ЦСКА 189-й в запасе. 31-летний голкипер превзошёл рекорд Евгения Помазана, который на протяжении четырёх сезонов (2007−2011) тоже был дублёром основного стража ворот «армейцев» Игоря Акинфеева.



Чепчугов перешёл в ЦСКА в ноябре 2009 года. За семь сезонов он 14 раз появлялся на поле в матчах РФПЛ.

«Ливерпуль» выиграл у «Арсенала» и догнал «Манчестер Сити» по числу очков

«Ливерпуль» выиграл у «Арсенала» в матче 27-го тура АПЛ. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 3:1.



В дебюте игры Филиппе Коутиньо пяткой сделал скидку на Роберто Фирмино, который расстрелял ворота гостей с близкого расстояния. На 40-й минуте Фирмино выполнил пас на подключившегося Садио Мане, который точно пробил в дальний нижний угол.



На исходе часа игры Алексис Санчес увидел лазеечку между двумя защитниками «Ливерпуля» и сделал прострельную передачу на ход Дэнни Уэлбеку, а тот с острого угла попал в дальний нижний угол. В концовке в контратаке Жоржиньо Вейналдум прорвался в штрафную «Арсенала» и своим ударом после передачи Дивока Ориги с правого фланга буквально прострелил Петра Чеха.



«Ливерпуль» (52 очка) делит с «Манчестер Сити» третью строчку, сыграв на два матча больше. «Арсенал» (50) опустился на пятое место и имеет матч в запасе.

«МЮ» в большинстве не сумел дожать «Борнмут», Ибрагимович не реализовал пенальти

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 27-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и закончилась со счётом 1:1.



На 23-й минуте экс-защитник московского «Спартака» Маркос Рохо вывел манкунианцев вперёд, забив свой первый гол в АПЛ, однако на 40-й минуте гости отыгрались благодаря мячу Джошуа Кинга с пенальти. Перед свистком на перерыв «Борнмут» остался вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Эндрю Сурман. Во втором тайме «МЮ» насел на ворота соперника, однако забить победный гол команде Жозе Моуринью не удалось. Ближе всех к успеху был Златан Ибрагимович, но он не реализовал пенальти на 72-й минуте.



«МЮ» набрал 49 очков и занимает 6-е место в таблице АПЛ, «Борнмут» (27 баллов) идёт 14-м.

Дубль Георгиева помог «Оренбургу» разгромить тульский «Арсенал»

В матче 18-го тура российской Премьер-Лиги «Оренбург» на своём поле со счётом 3:0 разгромил тульский «Арсенал».



«Оренбург» вышел вперёд уже на 3-й минуте, когда Благой Георгиев реализовал стандартное положение. На 21-й минуте болгарин сумел оформить дубль, когда забил пенальти. Окончательный результат через пять минут после начала второго тайма установил Роман Воробьёв.



Благодаря победе «Оренбург» (15 очков) поднялся на 12-е место в таблице РФПЛ. «Арсенал» (12 очков) располагается на предпоследнем месте.



В следующем туре «Оренбург» 11 марта ожидает гостевая игра с «Рубином», а «Арсенал» 10 марта сыграет дома с «Уралом».