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4 марта 2017, 18:37 | Футбол | Р-Спорт

ФК «Севастополь» на своем поле обыграл «Крымтеплицу» в 15-м туре чемпионата Крыма

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Футболисты «Севастополя» на своем поле обыграли «Крымтеплицу» (Молодежное) в 15-м туре чемпионата Крыма.

Субботняя игра в Севастополе завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе победителей оба мяча забил Евгений Прокопенко (3-я и 59-я минуты), у «Крымтеплицы» отличился Игорь Мельник (47).

В другом матче тура керченский «Океан» на выезде обыграл феодосийскую «Кафу» со счетом 3:1.

В следующем туре «Севастополь» сыграет на выезде с ялтинским «Рубином», «Крымтеплица» — дома с «Евпаторией», «Океан» примет «КФУ-Бахчисарай», а «Кафа» в гостях встретится с «ТСК-Таврией». Все матчи пройдут 19 марта.

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