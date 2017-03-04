ФК «Севастополь» на своем поле обыграл «Крымтеплицу» в 15-м туре чемпионата Крыма
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Севастополя» на своем поле обыграли «Крымтеплицу» (Молодежное) в 15-м туре чемпионата Крыма.
Субботняя игра в Севастополе завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе победителей оба мяча забил Евгений Прокопенко (3-я и 59-я минуты), у «Крымтеплицы» отличился Игорь Мельник (47).
В другом матче тура керченский «Океан» на выезде обыграл феодосийскую «Кафу» со счетом 3:1.
В следующем туре «Севастополь» сыграет на выезде с ялтинским «Рубином», «Крымтеплица» — дома с «Евпаторией», «Океан» примет «КФУ-Бахчисарай», а «Кафа» в гостях встретится с «ТСК-Таврией». Все матчи пройдут 19 марта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter