ФК «Севастополь» на своем поле обыграл «Крымтеплицу» в 15-м туре чемпионата Крыма

Субботняя игра в Севастополе завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе победителей оба мяча забил Евгений Прокопенко (3-я и 59-я минуты), у «Крымтеплицы» отличился Игорь Мельник (47).

В другом матче тура керченский «Океан» на выезде обыграл феодосийскую «Кафу» со счетом 3:1.

В следующем туре «Севастополь» сыграет на выезде с ялтинским «Рубином», «Крымтеплица» — дома с «Евпаторией», «Океан» примет «КФУ-Бахчисарай», а «Кафа» в гостях встретится с «ТСК-Таврией». Все матчи пройдут 19 марта.