Сборная России по пляжному футболу обыграла «Спартак» (Москва) в товарищеском матче
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Сборная России по пляжному футболу обыграла в московский «Спартак» в товарищеском матче, приуроченном к торжественному открытию центра пляжных видов спорта в Химках.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась победой сборной России со счетом 3:2.
В торжественном открытии центра приняли участие
Центр пляжных видов спорта в Химках будет выступать в качестве тренировочной базы «Спартака» и сборной России.
После матча Илье Леонову и Алексею Макарову, которые провели более 200 матчей в составе сборной России, были вручены памятные майки.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter