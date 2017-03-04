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4 марта 2017, 15:16 | Футбол | Р-Спорт

Сборная России по пляжному футболу обыграла «Спартак» (Москва) в товарищеском матче

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Сборная России по пляжному футболу обыграла в московский «Спартак» в товарищеском матче, приуроченном к торжественному открытию центра пляжных видов спорта в Химках.

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась победой сборной России со счетом 3:2.

В торжественном открытии центра приняли участие вице-президент РФС и председатель комитета пляжного футбола РФС Сергей Анохин, глава ФНЛ Игорь Ефремов, а также бывшие игроки «Спартака» Виктор Булатов и Дмитрий Ананко.

Центр пляжных видов спорта в Химках будет выступать в качестве тренировочной базы «Спартака» и сборной России.

После матча Илье Леонову и Алексею Макарову, которые провели более 200 матчей в составе сборной России, были вручены памятные майки.
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