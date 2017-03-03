IFAB подтвердил внедрение временного удаления в юношеском футболе
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) подтвердил внедрение в качестве эксперимента временного удаления за желтую карточку в юношеском и массовом футболе, а также в футболе для людей с инвалидностью. Об этом сообщается в
пресс-релизе IFAB.
Годовое собрание IFAB состоялось 3 марта в Лондоне.
«Были утверждены временные удаления при желтых карточках для юношеского, массового футбола и футбола для людей с инвалидностью», — говорится в сообщении.
IFAB — организация, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол. В нее входят представители ФИФА и футбольных ассоциаций Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.
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