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https://sport.mail.ru/news/football/28965729/
3 марта 2017, 21:09 | Футбол | ТАСС

IFAB подтвердил внедрение временного удаления в юношеском футболе

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) подтвердил внедрение в качестве эксперимента временного удаления за желтую карточку в юношеском и массовом футболе, а также в футболе для людей с инвалидностью. Об этом сообщается в пресс-релизе IFAB.

Годовое собрание IFAB состоялось 3 марта в Лондоне.

«Были утверждены временные удаления при желтых карточках для юношеского, массового футбола и футбола для людей с инвалидностью», — говорится в сообщении.

IFAB — организация, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол. В нее входят представители ФИФА и футбольных ассоциаций Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.
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