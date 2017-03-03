IFAB подтвердил внедрение временного удаления в юношеском футболе

Годовое собрание IFAB состоялось 3 марта в Лондоне.

«Были утверждены временные удаления при желтых карточках для юношеского, массового футбола и футбола для людей с инвалидностью», — говорится в сообщении.

IFAB — организация, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол. В нее входят представители ФИФА и футбольных ассоциаций Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.