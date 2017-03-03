Объявлены цены на билеты на матч «Ростова» и «Манчестер Юнайтед»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Продажа билетов будет проходить в два этапа: 1 этап — 4 и 5 марта: продажа только для владельцев сезонных абонементов в кассах стадиона «Олимп-2» и онлайн. 2 этап — с 6 марта: продажа билетов общей квоты для всех желающих в кассах стадиона «Олимп-2» и онлайн. Для покупки билетов онлайн владельцам абонементов нужно зарегистрироваться на официальном сайте «Ростова» и указать в личном кабинете свои имя, фамилию и отчество, а также номер абонемента.

Отмечается, что на один абонемент можно купить только один билет. «Дополнительно сообщаем, что в целях борьбы с незаконной перепродажей билетов и предоставлением возможности всем болельщикам попасть на матч билеты будут выпускаться равными частями в разные секторы каждый день продаж», — говорится в сообщении.

Цены на билеты варьируются от 2 тыс. до 16 тыс. рублей. Игра пройдет 9 марта в 21:00.