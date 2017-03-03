Финал Кубка России по футболу пройдет в Сочи

«В пятницу, в Москве состоялось очередное заседание Бюро исполкома РФС. На заседании было принято решение — определить место и дату финала Кубка России сезона 2016/17 — 2 мая, стадион “Фишт”, город Сочи», — говорится в сообщении РФС.

В прошлом году финал Кубка России проходил в Казани. Тогда петербургский «Зенит» выиграл у московского ЦСКА со счетом 4:1.

Стадион «Фишт» — одна из российских арен, на которых в 2017 году пройдут матчи Кубка Конфедераций, а в 2018 году — чемпионата мира.