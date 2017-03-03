Финал Кубка России по футболу пройдет в Сочи
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU — Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение провести финальный матч Кубка России 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи, сообщает
пресс-служба РФС.
«В пятницу, в Москве состоялось очередное заседание Бюро исполкома РФС. На заседании было принято решение — определить место и дату финала Кубка России сезона 2016/17 — 2 мая, стадион “Фишт”, город Сочи», — говорится в сообщении РФС.
В прошлом году финал Кубка России проходил в Казани. Тогда петербургский «Зенит» выиграл у московского ЦСКА со счетом 4:1.
Стадион «Фишт» — одна из российских арен, на которых в 2017 году пройдут матчи Кубка Конфедераций, а в 2018 году — чемпионата мира.
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