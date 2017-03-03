В составе правления «Амкара» произойдут изменения

Но не стал ее пока комментировать, сообщив, что в ближайшее время должна состояться еще одна встреча с главой региона. К ней президент клуба должен подготовить полностью все финансовые расчеты по клубу на сезон 2017 и 2018 годов. Господин Шилов также сообщил «Ъ», что в правлении клуба ожидаются изменения. По данным «Ъ», из состава правления должны выйти бывший премьер Геннадий Тушнолобов и экс-министр спорта Павел Лях.



Бюджет клуба на 2016\17 год составляет 800 млн руб. 50% средств выделяет краевая казна, еще 50% — частные спонсоры. В конце 2016 года «Амкар» продал двух ключевых игроков, выручив на этих сделках порядка 400 млн руб.