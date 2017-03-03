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https://sport.mail.ru/news/football/28955453/
3 марта 2017, 10:07 | Футбол | ГТРК "Дон-ТР"

3 марта ФК «Ростов» сыграет с «Томью»

Сегодня «Ростов» встретится с командой из Томска в рамках 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Первый матч весенней части сезона «желто-синие» открывают находясь на седьмом месте турнирной таблицы, «Томь» — на последнем.

Команды уже провели предматчевые тренировки. Также накануне в Батайске, так и не открыв счет, сыграли молодежные составы.

Сегодняшний матч начнется в 19:00 на стадионе «Олимп-2».
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