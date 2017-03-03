3 марта ФК «Ростов» сыграет с «Томью»
Сегодня «Ростов» встретится с командой из Томска в рамках 18-го тура Российской футбольной
премьер-лиги.
Первый матч весенней части сезона «желто-синие» открывают находясь на седьмом месте турнирной таблицы, «Томь» — на последнем.
Команды уже провели предматчевые тренировки. Также накануне в Батайске, так и не открыв счет, сыграли молодежные составы.
Сегодняшний матч начнется в 19:00 на стадионе «Олимп-2».
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