Станислав Черчесов: Звал Александра Кержакова в «Легию»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что будучи наставником «Легии» пытался привлечь в команду нападающего «Зенита» Александра Кержакова. Российский форвард вторую часть сезона-2015/16 провел в составе «Цюриха», вместе с командой вылетев из высшего дивизиона Швейцарии, но выиграв Кубок страны.
— Мы не можем знать до конца, приглашают ли наших футболистов европейские клубы или нет, — сказал в эфире программы «Все на футбол» Черчесов. — Кстати, будучи тренером «Легии» я общался на тему перехода с Александром Кержаковым, который,
Я смотрел на свою команду и думаю о том, что нам нужно, кто нам из российской лиги поможет. Учитывал финансовую сторону вопроса, складывал мозаику, но она
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