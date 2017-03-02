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2 марта 2017, 22:47 | Футбол | Спорт-Экспресс

Станислав Черчесов: Звал Александра Кержакова в «Легию»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что будучи наставником «Легии» пытался привлечь в команду нападающего «Зенита» Александра Кержакова. Российский форвард вторую часть сезона-2015/16 провел в составе «Цюриха», вместе с командой вылетев из высшего дивизиона Швейцарии, но выиграв Кубок страны.

— Мы не можем знать до конца, приглашают ли наших футболистов европейские клубы или нет, — сказал в эфире программы «Все на футбол» Черчесов. — Кстати, будучи тренером «Легии» я общался на тему перехода с Александром Кержаковым, который, почему-то, никогда об этом не говорил. Перед его переходом в «Цюрих» я хотел видеть Кержакова в своей команде.

Я смотрел на свою команду и думаю о том, что нам нужно, кто нам из российской лиги поможет. Учитывал финансовую сторону вопроса, складывал мозаику, но она как-то не складывалась. А с Кержаковым, я убежден, мы бы друг другу помогли. Говорил ему, что впереди чемпионат Европы….

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