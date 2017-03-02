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ДЕНЬГИ — НЕ ГЛАВНОЕ

— Каков круг ваших обязанностей на «Матч ТВ»?

— Моя должность называется главный редактор футбольных трансляций, и я занимаюсь как раз тем, что связано с трансляциями футбола. До недавнего времени была редакторская должность, но речь шла обо всех спортивных трансляциях. Я же занимаюсь исключительно футбольным сегментом. Грубо говоря, буду контактировать с корреспондентами, редакторами, комментаторами, но исключительно с теми, кто работает по футболу. Помимо этого остается работа в качестве эксперта.

— Можно ли вас назвать полноценным журналистом?

— Журналистикой в полной мере я это назвать не могу. Речь идет о продвижении футбольных трансляций как продукта, общем руководстве этим направлением, введении правил оценки и контроля выполненной работы, совершенствовании навыков экспертного и аналитического комментирования. Основная задача — повысить аудиторию федерального эфира. Телезритель и его интересы для нас приоритет. Журналистика в моем понимании — это люди, которые пишут, будь то газета или портал. А в данном случае создается живая телевизионная картинка и ее голосовое сопровождение. Я не против ярлыка журналиста, если вам угодно. Просто я себя таковым не считаю.

— Что изменится с вашим приходом на эту должность?

— Задачи поставлены, акценты расставлены. Сейчас все отлажено, но нет предела совершенству. Трансляции с режиссерской точки зрения, мне кажется, стали интересней. В плане комментирования тоже все очень неплохо, но есть, куда расти. Хотелось бы больше аналитики и экспертных оценок именно во время матча. До этого были попытки привлечь бывших футболистов, свободных тренеров, хотелось бы продолжить это и приумножить. Зритель должен иметь возможность получить разноплановые оценки, так как один и тот же, например, игровой момент можно проанализировать и осветить с разных сторон. Здоровая конкуренция еще никому не вредила.

— Мотивация вашего участия в этом — не только денежный вопрос?

— Понятно, что только дурак будет работать бесплатно, но, мягко говоря, для меня материальная составляющая — не самое главное. Скорее, это связано с моим характером, неугомонностью или, как говорят, желанием «принять новый вызов». До этого мое присутствие на «Матч ТВ» можно было охарактеризовать разовыми появлениями в эфире, много времени это не занимало. Сейчас придется с головой уйти в рабочий процесс.

— Сразу согласились на эту должность или были какие-то сомнения?

— Конечно, не сразу! Подумал, взвесил «за» и «против» — нужно было проанализировать и понять, чего от меня хотят. Когда четко ставят задачу, и есть понимание, смогу ли справиться, то, скорее, соглашаюсь.

«ТРЕНЕРСКУЮ ФОРМУ НА ТВ НЕ РАСТЕРЯЮ»

— Ваш опыт работы на телевидении начался еще в Испании…

— С профессиональной точки зрения, тот опыт пригодился мне именно в роли эксперта.

— Что бы вы почерпнули у западных коллег?

— В плане картинки и подачи материала мы как минимум не хуже. Другое дело, в Европе зритель живет футболом. Люди могут не знать президента Испании, но точно знают, кто президент «Реала» или «Барселоны»: это как «Отче наш…». Интерес к футболу в Испании не зависит от телевидения — оно в лишь вспомогательный фактор или инструмент. В нашем случае, наоборот, телекартинка должна привлекать футбольного зрителя, и никак иначе.

— На аналогичной должности до вас работал Таш Саркисян. С чем связан его уход?

— Без понятия. К тому же у него и должность была другая. Как я понимаю, у Таша были функции редакторского руководства всеми спортивными трансляциями, у меня — только футбольными. Я лично к другим видам спорта не имею отношения и не хочу иметь.

— Когда футболист долго не играет, он теряет форму. У вас нет опасения, что отсутствие тренерской практики помешает вашей тренерскую карьеру?

— Думаю, нет. В данном случае тренер не может растерять форму: весь тренерский опыт остается у меня в голове. Да и моя должность предполагает каждодневную связь с футболом, просмотр матчей, необходимость быть в курсе последних изменений с точки зрения тактики и прочего. Это как раз поможет.

— Уместно сравнение вашей нынешней должности с постом главного тренера?

— Аналогии есть — это проработка стратегии работы, общий анализ деятельности, общее руководство, введение понятных и конструктивных критериев оценки и многое другое. Только качество работы тренеров — это результаты команды и действия отдельных игроков, а на ТВ — доля и рейтинги, их пока никто не отменял.

«АРМАВИР — КОЛОССАЛЬНЫЙ ОПЫТ»

— Можете назвать вашу работу в качестве главного тренера в «Мальорке» и в армавирском «Торпедо» ошибкой?

— По мне лучше что-либо сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. С точки зрения опыта — он колоссальный, такого у меня не было никогда. Именно работать с командой другого уровня, не топового, как в «Спартаке». «Мальорка» и Армавир — работа почти с нуля. Это как сначала быть преподавателем в старших классах — потом начальных.

Единственно, не все обещания, данные руководством этих клубов, были выполнены — вот об этом жалею, многое можно было изменить. Если спросите, согласился бы я, зная, что ждет впереди? Отвечу: конечно, не согласился бы. Есть моменты, когда от тебя зависит многое, а есть, когда не зависит ничего, когда обстоятельства сильнее.

— От предложения какого клуба вы точно не отказались бы?

— Таких клубов много, но все зависит от задач и возможностей.

— Многие футболисты вашего поколения, закончив играть в европейском клубе, переходили на должность спортивного директора или же работали в клубной структуре. Вам не поступало подобных предложений от испанских клубов?

— Нет, не поступало. Для этого надо оставаться там жить, а меня пригласили в «Спартак», и я приехал. Было стоящее предложение, конечно, рассмотрел бы.

— Следите за бывшими клубами Испании, где когда-то играли? К примеру, «Реал Сосьедад» претендует на попадание в Лигу Чемпионов.

— И «Сельта» в прошлом году претендовала на попадание в Лигу Чемпионов, но в итоге оказалась в Лиге Европы. Пристально не слежу — много времени отнимает российский футбол. Но мне очень хотелось бы, чтобы испанский футбол вернулся на «Матч ТВ». К сожалению, не все зависит только от меня.

— Помимо Испании какой футбол вам нравится?

— Российский, понятно, вынесем за скобки. Ну, а так слежу за английским чемпионатом. Прежде всего из-за тренеров: Клопп, Моуриньо, Гвардиола, Почеттино.

ИГРАЛ ЗА ЦСКА ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ

— Динияр Билялетдинов недавно дал интервью «Советскому Спорту», где сказал о вас: «Если человек неприятен, это навсегда…». В чем причина таких отношений между вами?

— Со всеми игроками у меня были рабочие отношения. Если футболист выполняет указания тренера и свои профессиональные обязанности, складываются хорошие отношения, если не выполняет, то нет.

— Почему у Массимо Карреры получается в «Спартаке»? И надолго ли это?

— Не вижу пока причин, по которым у Карреры не должно получиться. В команде хороший подбор игроков и огромное общее желание наконец-то выиграть трофей.

— Смотрите ли вы контрольные игры «Спартака» на сборах?

— Нет. И незачем. Делать выводы по контрольным играм в корне неверно, это может делать только человек, который находится непосредственно внутри команды.

— Но ведь телевидение показывает эти игры не просто так?

— Есть такая тенденция — обсуждать команду по контрольным играм, но я считаю это неправильным. Результат контрольной игры не всегда отражает положение дел. Может быть, тренер просто хочет посмотреть, как действует та или иная связка, и результат ему не важен. А зрители всего этого не понимают и оценивают происходящее по счету на табло.

— Шансы сохранить первое место у «Спартака» есть?

— Конечно. С точки зрения очкового отрыва и игры. Да и конкуренты не особо усилились. Все это позволяет «Спартаку» стать чемпионом.

— Вы говорили, что никогда не будете тренировать ЦСКА. Но ведь вы выступали когда-то за армейцев!

— Потому что служил в армии. Деваться было некуда.