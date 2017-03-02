Зарплата Карпина на «Матч ТВ» составит 2 млн рублей

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По информации портала «Лайф», это примерно в два раза больше, чем его оклад на последнем месте работы главным тренером — в армавирском «Торпедо», тогда выступавшем в ФНЛ, где специалист, по некоторым данным, зарабатывал 1 миллион 150 тысяч рублей.

Карпин получил назначение на свою новую должность 16 февраля.