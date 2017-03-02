Осинов назначен советником генерального директора футбольного клуба «Ростов»

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«Уважаемые болельщики, мы рады сообщить вам о том, что Михаил Осинов вернулся в наш клуб. Бывший капитан “Ростова” занял пост советника генерального директора», — говорится в сообщении пресс-службы.

За «Ростов» Осинов играл с 2001 по 2009 год, проведя 259 игр и забив 58 голов.