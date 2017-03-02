Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/28943764/
2 марта 2017, 16:19 | Футбол | ТАСС

Осинов назначен советником генерального директора футбольного клуба «Ростов»

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Бывший футболист Михаил Осинов назначен на пост советника генерального директора клуба «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба «Ростова».

Он выступал за команду с 2001 по 2009 год. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Уважаемые болельщики, мы рады сообщить вам о том, что Михаил Осинов вернулся в наш клуб. Бывший капитан “Ростова” занял пост советника генерального директора», — говорится в сообщении пресс-службы.

За «Ростов» Осинов играл с 2001 по 2009 год, проведя 259 игр и забив 58 голов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости