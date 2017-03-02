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https://sport.mail.ru/news/football/28941064/
2 марта 2017, 7:08 | Футбол | Sibnovosti.ru

Экс-тренер ФК «Сибирь» назначен и. о. главного тренера сборной Белоруссии

Криушенко возглавлял новосибирскую «Сибирь» с 2009 по 2011 год.

Игорь Криушенко назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Белоруссии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Белоруссии.

«Сегодня состоялась встреча между председателем АБФФ Сергеем Румасом и белорусским тренером Игорем Криушенко. Итогом разговора стала договоренность о назначении отечественного специалиста на пост главного тренера национальной сборной страны в качестве исполняющего обязанности», — говорится в сообщении.

Криушенко возглавлял новосибирскую «Сибирь» с 2009 по 2011 год, которую вывел в премьер-лигу, а также дошел до финала Кубка России 2010 года.

В разные годы специалист возглавлял белорусские БАТЭ, минское «Динамо» и узбекский «Шуртан». В настоящее время Криушенко возглавляет белорусский клуб «Торпедо-БелаАЗ» и будет совмещать работу в нем и в национальной команде.

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