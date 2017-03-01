Казанский «Рубин» вышел в полуфинал Кубка России

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В домашнем матче на поле Центрального стадиона татарстанцы победили новосибирский клуб «Сибирь» со счетом 1:0. За игрой наблюдали Президент РТ Рустам Минниханов и мэр Казани, президент ФК «Рубин» Ильсур Метшин.

Команды активно начали матч, и в первые 10 минут игры создали несколько опасных моментов. Но оборона клубов справилась с угрозами. Затем «Рубин» провел затяжную атаку, в ходе которой партнеры вывели на ударную позицию Рифата Жемалетдинова. Однако с ударом полузащитника вратарь гостей Николай Цыган справился. Спустя пару минут полузащитник хозяев Денис Ткачук нанес опасный удар, но Цыган с трудом отбил и этот мяч. «Рубин» продолжил контролировать ход матча и создал несколько опасных моментов. «Сибирь» отвечала контратаками. Несмотря на усилия футболистов, первый тайм закончился без забитых голов.

Второй тайм команды начали также активно и обменялись острыми атаками сразу после возобновления игры. Однако ударам казанцев не хватило точности, а «Рубин» от пропущенного гола спасло мастерство вратаря команды Сергея Рыжикова. Хозяева поля перехватили инициативу игры и провели несколько опасных атак правым флангом, но мяч так и не пересек линию ворот. Гости сосредоточили все силы на обороне, надеясь дождаться дополнительного времени. Однако казанцы все же смогли распечатать ворота противника. Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов перехватил мяч, прошел по правому флангу и навесил в центр штрафной площади. Форвард казанцев Жонатас буквально вколотил мяч головой в ворота за 2 минуты до финального свистка. Победив в первом официальном матче года, «Рубин» вышел в полуфинал Кубка России, где сразиться с екатеринбургским клубом «Урал».