От Смолова до де Бура. Кто ещё не забивал 2 пенальти в одной игре
В матче «Урал» — «Краснодар» Фёдор Смолов не забил два пенальти. Вот кто ещё умудрялся дважды промазать с точки в одной игре.
1. Мартин Палермо
Аргентина — Колумбия — 0:3. Кубок Америки. 1999 год
Нападающий вошёл в историю
2. Олег Веретенников
«Ротор» — «Черноморец» — 5:2. Чемпионат России. 1999 год
Буквально через месяц после того матча Веретенников не забил два пенальти в фантастической игре. В ней было назначено рекордное количество одиннадцатиметровых в чемпионате России — пять (остальные три были реализованы). Главный тренер «Ротора» Виктор Прокопенко после встречи сказал, что многие футболисты после двух незабитых пенальти «повисли бы, как непьющий воробей», а Веретенников вместо этого во втором тайме вёл команду за собой и забил важный мяч.
3. Франк де Бур
Нидерланды — Италия — 0:0 (1:3). Чемпионат Европы. 2000 год
Никто так не понимает Смолова, как Франк де Бур. У него тоже два нереализованных пенальти — один в основное время и один в серии пенальти. В результате сборная Нидерландов вылетела с Евро-2000 на стадии ½ финала. После матча Франк де Бур сбежал со стадиона обходными путями, чтобы не пересечься с журналистами. Представители СМИ случайно обнаружили футболиста вечером в баре на окраине Амстердама.
4. Даррен Бент
«Сандерленд» — «Тоттенхэм» — 3:1. Чемпионат Англии. 2010 год
У Бента был шанс повторить антирекорд Палермо, но форвард «Сандерленда» забил один из трёх пенальти. Может быть, Бент не забил бы ещё раз с 11 метров, но футболист был заменён на 78-й минуте. Несмотря на промахи, результат остался положительным для хозяев, в отличие от команды Павлюченко.
5. Серхио Агуэро
«Стяуа» — «Манчестер Сити» — 0:5. Лига чемпионов, сезон-2016/17
Уникальная история, которая называется «Как не реализовать два пенальти, но всё равно стать лучшим игроком матча». Всё это про Агуэро, который в отборочном раунде Лиги чемпионов дважды неудачно подошёл к точке, но не опустил голову и уничтожил румынский клуб. Аргентинец оформил
6. Фёдор Смолов
«Урал» — «Краснодар». Кубок России, сезон-2016/17
Произошедшее вчера со Смоловым стало большой неожиданностью, потому что форвард последние два сезона показывает великолепный футбол. Гол с пенальти на 89-й минуте фактически гарантировал бы «Краснодару» выход в ½ финала Кубка России. А вот второй промах мог быть уже не так важен, если бы затем пенальти реализовал «Урал». Но этого мы уже никогда не узнаем. Главный фаворит турнира снова остался без трофея.
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