С зеленого газона — на песок. 10 предшественников Сычева
Кто и как переходил в пляжный футбол.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий СЫЧЕВ продолжит карьеру в пляжном футболе — он уже вовсю тренируется вместе с «Локомотивом». «СЭ» вспоминает 10 его предшественников, менявших зеленый газон на золотистый песок.
Вагиз ХИДИЯТУЛЛИН.
Легендарный спартаковец и армеец попробовал силы в пляжном футболе, когда это еще не стало мейнстримом. В 1994-м он провел последний матч за «Динамо» при Константине Бескове, однако
Николай ПИСАРЕВ.
Скромное «Торпедо-ЗИЛ» стало последним клубом форварда в большом футболе в 2001-м. Попытавшись освоиться в роли помощника главного тренера в «Крыльях» и «Уралане», Писарев затем переключился на пляжный футбол. И стал там не просто игроком, а настоящим вдохновителем и проводником идей. В 2005-м он предложил Виталию Мутко возродить сборную, включив в состав бывших звезд, после чего пару сезонов отбегал по песку сам, а потом и целых пять лет возглавлял национальную команду. И именно вместе с ним наша страна пошла к первым большим успехам.
Сергей КИРЬЯКОВ.
Нынешний тренер тульского «Арсенала» оказался в числе тех завершивших карьеры больших игроков, кто в 2005-м попробовал силы в пляжном футболе. Надолго он тут не задержался, однако вклад внести успел: именно Кирьякову принадлежит исторический первый гол возрожденной сборной.
Валерий КАРПИН.
Бывший тренер
Александр МОСТОВОЙ.
— Саша Мостовой и в дальнейшем, после 2005-го, продолжал играть, он приезжал непосредственно к турниру, но все равно было видно, что он мастер с большой буквы. Играл «столба», мы кидали на него мяч, а он его так принимал и укрывал корпусом! Было
Алексей СМЕРТИН.
Лучший футболист России-1999 до пляжной сборной не дошагал, впрочем, и не особо стремился. «Для меня это — не работа, а удовольствие, — говорил Алексей. — Музыка, песок, солнце». Однако два года за «Локомотив» он
Александр ФИЛИМОНОВ.
Самый успешный из списка наших «пляжников» — бывший вратарь «Спартака» и золото неоднократно с «Локомотивом» брал, а в 2011-м вместе со сборной последовательно выиграл Евролигу, Межконтинентальный кубок и — внимание! — чемпионат мира! Тот финал против бразильцев, выигранный 12:8, вообще навсегда останется золотой страницей в истории российского спорта. А еще Филимонов уникален тем, что после пляжного футбола вернулся и в большой, проведя несколько сезонов в тульском «Арсенале», в том числе и в
Алексей ЗУЕВ.
Голкипер «Спартака» завершил карьеру в большом футболе не от хорошей жизни, столкнувшись с серьезной болезнью. Алексей справился с недугом, и, пусть вернуться в элитный спорт не удалось, дальнейшее призвание он все равно нашел. Теперь Зуев пишет песни, а
Эрик КАНТОНА.
В завершении же вспомним легендарных иностранных игроков, перебравшихся впоследствии на песок. Их, впрочем, как и в России, было множество. Например, бывший хавбек «МЮ» не только поиграл сам, но и шесть лет, с 2005-го по 2011-й, возглавлял сборную Франции. И даже говорил, что
ЗИКО.
Если в большом футболе
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter