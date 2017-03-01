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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий СЫЧЕВ продолжит карьеру в пляжном футболе — он уже вовсю тренируется вместе с «Локомотивом». «СЭ» вспоминает 10 его предшественников, менявших зеленый газон на золотистый песок.

Вагиз ХИДИЯТУЛЛИН.

Легендарный спартаковец и армеец попробовал силы в пляжном футболе, когда это еще не стало мейнстримом. В 1994-м он провел последний матч за «Динамо» при Константине Бескове, однако из-за травмы колена вынужденно завершил карьеру — и ненадолго перебрался на песок. В 1996-м в составе впервые собранной сборной России съездил на чемпионат мира, однако команда не вышла из группы и заняла итоговое пятое место из восьми команд. И сверху решили, что с развитием вида спорта пока стоит подождать. Пауза затянулась на 10 лет.

Николай ПИСАРЕВ.

Скромное «Торпедо-ЗИЛ» стало последним клубом форварда в большом футболе в 2001-м. Попытавшись освоиться в роли помощника главного тренера в «Крыльях» и «Уралане», Писарев затем переключился на пляжный футбол. И стал там не просто игроком, а настоящим вдохновителем и проводником идей. В 2005-м он предложил Виталию Мутко возродить сборную, включив в состав бывших звезд, после чего пару сезонов отбегал по песку сам, а потом и целых пять лет возглавлял национальную команду. И именно вместе с ним наша страна пошла к первым большим успехам.

Сергей КИРЬЯКОВ.

Нынешний тренер тульского «Арсенала» оказался в числе тех завершивших карьеры больших игроков, кто в 2005-м попробовал силы в пляжном футболе. Надолго он тут не задержался, однако вклад внести успел: именно Кирьякову принадлежит исторический первый гол возрожденной сборной.

Валерий КАРПИН.

Бывший тренер красно-белых отнесся к вызову в пляжном футболе не то чтобы с энтузиазмом, но на отборочный турнир чемпионата Европы в составе сборной в 2005-м все-таки съездил. Как раз сразу после того, как распрощался с «Реал Сосьедад». «Нет ничего общего у этого вида спорта с большим футболом, мастерство ни о чем не говорит», — заявил Карпин после турнира и больше сюда не вернулся. Сначала окунулся в бизнес в Испании, а потом приехал в Россию и начал бурную деятельность в «Спартаке».

Александр МОСТОВОЙ.

— Саша Мостовой и в дальнейшем, после 2005-го, продолжал играть, он приезжал непосредственно к турниру, но все равно было видно, что он мастер с большой буквы. Играл «столба», мы кидали на него мяч, а он его так принимал и укрывал корпусом! Было любо-дорого на это смотреть. С мячом делал все, что хотел. Даже выйдя на непривычный для себя песок. Разница в классе была видна невооруженным глазом, — рассказывал про звездного партнера капитан российской сборной Илья Леонов.

Алексей СМЕРТИН.

Лучший футболист России-1999 до пляжной сборной не дошагал, впрочем, и не особо стремился. «Для меня это — не работа, а удовольствие, — говорил Алексей. — Музыка, песок, солнце». Однако два года за «Локомотив» он все-таки отыграл. А потом принялся бегать марафоны.

Александр ФИЛИМОНОВ.

Самый успешный из списка наших «пляжников» — бывший вратарь «Спартака» и золото неоднократно с «Локомотивом» брал, а в 2011-м вместе со сборной последовательно выиграл Евролигу, Межконтинентальный кубок и — внимание! — чемпионат мира! Тот финал против бразильцев, выигранный 12:8, вообще навсегда останется золотой страницей в истории российского спорта. А еще Филимонов уникален тем, что после пляжного футбола вернулся и в большой, проведя несколько сезонов в тульском «Арсенале», в том числе и в премьер-лиге.

Алексей ЗУЕВ.

Голкипер «Спартака» завершил карьеру в большом футболе не от хорошей жизни, столкнувшись с серьезной болезнью. Алексей справился с недугом, и, пусть вернуться в элитный спорт не удалось, дальнейшее призвание он все равно нашел. Теперь Зуев пишет песни, а красно-белая футболка по-прежнему на нем — пусть и в пляжном «Спартаке».

Эрик КАНТОНА.

В завершении же вспомним легендарных иностранных игроков, перебравшихся впоследствии на песок. Их, впрочем, как и в России, было множество. Например, бывший хавбек «МЮ» не только поиграл сам, но и шесть лет, с 2005-го по 2011-й, возглавлял сборную Франции. И даже говорил, что по-настоящему влюбился в этот вид спорта.

ЗИКО.