Победа «Спартака», трагедия Смолова и новое амплуа Сычева. Пока вы спали
«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.
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«Краснодар» вылетел из Кубка
Российская футбольная весна открылась суперматчем — «Краснодар», ведя в счете 3:0, разбазарил преимущество и в итоге уступил в серии пенальти.
А главным неудачником стал Смолов, не забивший пенальти на 89-й минуте и промахнувшийся в серии. В этом сезоне у «Краснодара» была отличная возможность взять первый трофей. Не судьба.
А мораль такова. Не надо отдавать мяч и играть по счету, если не умеешь. «Краснодар» еще в Турции странным образом отошел назад, да «Фенербахче» хватило только на один гол. А может, это не тактический просчет, а функциональные проблемы. Не готова команда на 90 минут, «садится» после 60-й. Тогда еще хуже.
Игорь Шалимов теряется в догадках.
Последний спарринг «Спартака»
До матча «Краснодар» — «Спартак» остается несколько дней. Кто сильнее? Это не определить, не измерить. Первый провел три официальных матча в этом году, второй — ни одного. По идее «быки» готовы лучше. Но это по идее. Даже вчерашний конфуз можно трактовать
Сегодня состоятся остальные матчи ¼ финала Кубка России. «Рубин» сыграет с «Сибирью», «Локомотив» — с «Тосно», «Уфа» — с «Анжи». После вылета «Краснодара» главным фаворитом турнира можно назвать «Рубин».
Сычев ушел в пляжный футбол
33-летний Сычев, ставший не нужным большому футболу, подался в футбол пляжный. Сейчас он тренируется в составе «Локомотива».
— На базе «Локомотива» в Черкизове мы проходили предсезонку еще в прошлом году. Нас с Дмитрием познакомили тренеры по физподготовке. Дима был решительно настроен попробовать себя в пляжном футболе. В итоге договорились, что с первых тренировок в 2017 году Сычев приезжает к нам и пробует себя в роли пляжного футболиста. Он хочет бросить вызов самому себе, это видно, — рассказал главный тренер пляжной команды Илья Леонов.
Ну, удачи! Мы, напомню, ведущая пляжнофутбольная держава. Да и в болотном футболе можем. На всяких чемпионатах мира среди полицейских, военных, врачей побеждаем. А уж среди бездомных вообще вечные фавориты. В общем, мы круты во всех футболах, кроме нормального.
«ВЭБ Арена»
Теперь стадион ЦСКА называется «ВЭБ Арена».
— ВЭБ бережно и уважительно отнесся к традициям, содействовав строительству стадиона на историческом месте. Это многолетний проект, рассчитанный на несколько поколений игроков и болельщиков. Наш национальный банк развития на деле показал, как вкладывается в развитие инфраструктуры и будущих поколений. Мы рады, что банк такого масштаба будет всегда с нами рядом на домашнем стадионе, — рассказал Евгений Гинер.
Хорошо, конечно: надо
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