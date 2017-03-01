Победа «Спартака», трагедия Смолова и новое амплуа Сычева. Пока вы спали

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Краснодар» вылетел из Кубка

Российская футбольная весна открылась суперматчем — «Краснодар», ведя в счете 3:0, разбазарил преимущество и в итоге уступил в серии пенальти.

Футбол Кубок России 2016/2017 1/4 финала, 28.02.2017, 19:30 3:3 П 4:3 Урал Краснодар

А главным неудачником стал Смолов, не забивший пенальти на 89-й минуте и промахнувшийся в серии. В этом сезоне у «Краснодара» была отличная возможность взять первый трофей. Не судьба.

А мораль такова. Не надо отдавать мяч и играть по счету, если не умеешь. «Краснодар» еще в Турции странным образом отошел назад, да «Фенербахче» хватило только на один гол. А может, это не тактический просчет, а функциональные проблемы. Не готова команда на 90 минут, «садится» после 60-й. Тогда еще хуже.

Игорь Шалимов теряется в догадках.

Последний спарринг «Спартака»

Красно-белые позже всех завершили подготовку к сезону. Хотя нет, еще не завершили: команда останется в Испании, откуда и вылетит в Краснодар. Вчера в заключительном контрольном матче был разгромлен норвежский «Согндаль» (4:1). Массимо Каррера выпустил резервный состав, разбавленный теми игроками основы, кто не смог принять участия в предыдущем спарринге. «Спартак» доминировал, особенно во втором тайме, много создавал и вообще провел самый яркий контрольный матч за всю зиму. Но против «Краснодара» сыграет другой состав.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/s3UIfy7QdkM?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

До матча «Краснодар» — «Спартак» остается несколько дней. Кто сильнее? Это не определить, не измерить. Первый провел три официальных матча в этом году, второй — ни одного. По идее «быки» готовы лучше. Но это по идее. Даже вчерашний конфуз можно трактовать по-разному. То ли «Краснодар» будет мстить всему свету за вылет из Кубка, сметая все на своем пути. То ли не оправится от такого психологического удара.

Сегодня состоятся остальные матчи ¼ финала Кубка России. «Рубин» сыграет с «Сибирью», «Локомотив» — с «Тосно», «Уфа» — с «Анжи». После вылета «Краснодара» главным фаворитом турнира можно назвать «Рубин».

Сычев ушел в пляжный футбол

33-летний Сычев, ставший не нужным большому футболу, подался в футбол пляжный. Сейчас он тренируется в составе «Локомотива».

— На базе «Локомотива» в Черкизове мы проходили предсезонку еще в прошлом году. Нас с Дмитрием познакомили тренеры по физподготовке. Дима был решительно настроен попробовать себя в пляжном футболе. В итоге договорились, что с первых тренировок в 2017 году Сычев приезжает к нам и пробует себя в роли пляжного футболиста. Он хочет бросить вызов самому себе, это видно, — рассказал главный тренер пляжной команды Илья Леонов.

Ну, удачи! Мы, напомню, ведущая пляжнофутбольная держава. Да и в болотном футболе можем. На всяких чемпионатах мира среди полицейских, военных, врачей побеждаем. А уж среди бездомных вообще вечные фавориты. В общем, мы круты во всех футболах, кроме нормального.

«ВЭБ Арена»

Теперь стадион ЦСКА называется «ВЭБ Арена».

— ВЭБ бережно и уважительно отнесся к традициям, содействовав строительству стадиона на историческом месте. Это многолетний проект, рассчитанный на несколько поколений игроков и болельщиков. Наш национальный банк развития на деле показал, как вкладывается в развитие инфраструктуры и будущих поколений. Мы рады, что банк такого масштаба будет всегда с нами рядом на домашнем стадионе, — рассказал Евгений Гинер.