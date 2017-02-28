Леонов: У Сычёва есть желание закрепиться в составе пляжного клуба «Локомотив»
Главный тренер пляжнофутбольного «Локомотива» Илья Леонов прокомментировал решение бывшего форварда футбольного «Локомотива» и сборной России Дмитрия Сычёва попробовать свои силы в пляжном футболе.
«Когда мы проходили подготовку перед прошлым сезоном на базе “Локомотива” в Черкизово, наши тренеры по физподготовке Мария Бурова и Екатерина Сидельникова рассказали нам, что Дмитрий Сычёв пребывает в хорошем тонусе, занимается и хочет ещё играть в футбол на довольно высоком уровне.
У Дмитрия есть желание закрепиться в составе пляжного клуба “Локомотив”. Мы со своей стороны всецело готовы ему в этом помочь, ведь наша команда проходила это, в хорошем смысле слова (улыбается), и с Алексеем Смертиным, и с Александром Филимоновым. Алексей в составе пляжного клуба “Локомотив” впервые стал чемпионом России, Александр стал чемпионом мира, а потом и вовсе возобновил карьеру и вернулся в большой футбол. Так что мы уже знаем, что нужно делать.
По одной тренировке тяжело судить, сами понимаете. Через
Что касается возможностей добиться успехов в пляжном футболе, то, может быть, как раз футболистов такого плана нам сейчас и не хватает. Невысоких, но очень мобильных, способных сыграть на острие атаки, обыграть один в один и ударить в любой момент. Возможно, мы откроем для себя
Да, Дмитрий в “Локомотиве”. В то же время мы будем очень рады, если наш клуб станет трамплином для возвращения в большой футбол. Если ему поступит предложение от “Локомотива” — будем за обеими руками. Теперь всё зависит от него самого. В этой жизни всё возможно, и пример Александра Филимонова это всем доказал», — цитирует Леонова beachsoccerrussia.ru.
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