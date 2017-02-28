Леонов: У Сычёва есть желание закрепиться в составе пляжного клуба «Локомотив»

«Когда мы проходили подготовку перед прошлым сезоном на базе “Локомотива” в Черкизово, наши тренеры по физподготовке Мария Бурова и Екатерина Сидельникова рассказали нам, что Дмитрий Сычёв пребывает в хорошем тонусе, занимается и хочет ещё играть в футбол на довольно высоком уровне.



У Дмитрия есть желание закрепиться в составе пляжного клуба “Локомотив”. Мы со своей стороны всецело готовы ему в этом помочь, ведь наша команда проходила это, в хорошем смысле слова (улыбается), и с Алексеем Смертиным, и с Александром Филимоновым. Алексей в составе пляжного клуба “Локомотив” впервые стал чемпионом России, Александр стал чемпионом мира, а потом и вовсе возобновил карьеру и вернулся в большой футбол. Так что мы уже знаем, что нужно делать.



По одной тренировке тяжело судить, сами понимаете. Через две-три недели уже можно будет говорить конкретно. Но могу поделиться первыми впечатлениями. Дмитрий совсем недавно закончил играть в большой футбол на профессиональном уровне. Кроме того он постоянно поддерживал форму: играл в хоккей, в футбол, занимался в тренажёрном зале — так что физические кондиции у него на должном уровне. Другое дело — специфика пляжного футбола, игры на песке. В этом направлении предстоит проделать много работы, подобной той, что в своё время проделали Смертин и Филимонов. Без трудностей здесь не обойтись, но поскольку Дмитрий ещё молод, думаю, что его адаптация может пройти быстрее. Тем более что легко заметить его желание и стремление. А уж по мячу, как говорят футболисты, Сычёв попадает (улыбается).



Что касается возможностей добиться успехов в пляжном футболе, то, может быть, как раз футболистов такого плана нам сейчас и не хватает. Невысоких, но очень мобильных, способных сыграть на острие атаки, обыграть один в один и ударить в любой момент. Возможно, мы откроем для себя что-то новое. Как и в случае с Александром Филимоновым, который, как всем казалось, приехал заканчивать карьеру, а на деле оказалось, что он всё только начинал. Надеюсь, что у Дмитрия получится ещё лучше.



Да, Дмитрий в “Локомотиве”. В то же время мы будем очень рады, если наш клуб станет трамплином для возвращения в большой футбол. Если ему поступит предложение от “Локомотива” — будем за обеими руками. Теперь всё зависит от него самого. В этой жизни всё возможно, и пример Александра Филимонова это всем доказал», — цитирует Леонова beachsoccerrussia.ru.