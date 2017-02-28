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https://sport.mail.ru/news/football/28918762/
28 февраля 2017, 13:43 | Футбол | Чемпионат.com

Дайкс: Хулиганы порождают проблемы везде, в России видны позитивные сдвиги

Стюарт Дайкс, представитель компании Supporters direct, которая сотрудничает с УЕФА по вопросам болельщиков, рассказал о проблемах, связанных с поведением хулиганов во время футбольных матчей в России.

Ранее Россия подписала новую конвенцию Совета Европы по безопасности футбольных матчей. Она должна заменить устаревшую конвенцию о предотвращении насилия на трибунах и, в частности, предусматривает запрет правонарушителям на посещение стадионов и выезд в другие страны во время проведения международных матчей.

«Вчера я участвовал в совещании, куда были приглашены сотрудники безопасности клубов. Меня попросили рассказать, каким образом мы сотрудничаем со специалистами по работе с болельщиками и как сделать так, чтобы сократить количество несчастных случаев во время матчей.

Мне очень интересно узнать, как работают специалисты по работе с болельщиками в России. Могу сказать, что подход к работе с болельщиками в каждой стране разный, но основополагающие принципы одинаковы. Несколько раз посещал вашу страну в прошлом году как член Совета Европы. Изменилось ли что-то в России с прошлого года, когда я посещал страну? Я недостаточно увидел для того, чтобы сделать выводы. В прошлом году мы дали рекомендации органам футбольной власти. Некоторые из них нашли реализацию, и видны позитивные сдвиги.
Что касается проблем, связанных с хулиганами в России, то события на Евро-2016 вызвали большой общественный резонанс. Но проблемы фанатов присутствуют во многих странах. Поэтому нашей целью является достичь понимания общественностью роли специалиста по работе с болельщиками, который является связующим звеном между клубом и болельщиком. Нам нужно избавиться от каких-либо недопониманий», — передаёт слова Дайкса корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.
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