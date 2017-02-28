Маркин: Ситуация с безопасностью на стадионах кардинально улучшилась

В понедельник и вторник на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие-Арена» проходит семинар по безопасности и работе с болельщиками с участием представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), организованный РФС для представителей российских клубов.

«Я лично считаю, что те проблемы, которые были у нас на стадионах — я не говорю о 90-х, но даже в начале и середине 2000-х — абсолютно несопоставимы с тем, что на стадионах сейчас. Конечно, это работа и Российского футбольного союза, особенно в последние годы. И в целом меняется менталитет. Это была государственная задача, не скажу, что она решена, но она активно решается» — сказал Маркин.