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28 февраля 2017, 17:05 | Футбол | РИА Новости

Алиханов рассказал о бюджете калининградского ФК «Балтика»

СОЧИ, 28 фев — Р-Спорт, Александр Рогулев. Бюджет калининградской «Балтики», выступающей в ФНЛ, составляет около 200 миллионов рублей, из них примерно половину выделяет регион, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

Бюджет калининградской Балтики выступающей в ФНЛ составляет около 200 миллионов рублей из них примерно половину выделяет регион заявил временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов. Балтика после 24 матчей чемпионата ФНЛ занимает 19-е предпоследнее место в турнирной таблице и рискует вылететь в ПФЛ. Увеличить
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«Балтика» после 24 матчей чемпионата ФНЛ занимает 19-е, предпоследнее место в турнирной таблице и рискует вылететь в ПФЛ. В конце 2017 года в Калининграде к чемпионату мира-2018 будет построен футбольный стадион на 35 тысяч зрителей.

«Мы уже провели переговоры с потенциальными спонсорами “Балтики”, нашли с ними понимание, — сказал Алиханов агентству “Р-Спорт”. — Надеюсь, что уже в ближайшее время сможем облегчить бремя бюджета относительно финансирования футбольного клуба и уже в этом году сможем привлечь крупных спонсоров. Мы тратим порядка 200 миллионов на “Балтику” — это общий бюджет с учетом всех спонсорских пакетов, из них область расходует примерно половину».
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