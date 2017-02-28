Алиханов рассказал о бюджете калининградского ФК «Балтика»
СОЧИ, 28 фев —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Бюджет калининградской «Балтики», выступающей в ФНЛ, составляет около 200 миллионов рублей, из них примерно половину выделяет регион, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов.
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«Балтика» после 24 матчей чемпионата ФНЛ занимает 19-е, предпоследнее место в турнирной таблице и рискует вылететь в ПФЛ. В конце 2017 года в Калининграде к чемпионату мира-2018 будет построен футбольный стадион на 35 тысяч зрителей.
«Мы уже провели переговоры с потенциальными спонсорами “Балтики”, нашли с ними понимание, — сказал Алиханов агентству “Р-Спорт”. — Надеюсь, что уже в ближайшее время сможем облегчить бремя бюджета относительно финансирования футбольного клуба и уже в этом году сможем привлечь крупных спонсоров. Мы тратим порядка 200 миллионов на “Балтику” — это общий бюджет с учетом всех спонсорских пакетов, из них область расходует примерно половину».
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