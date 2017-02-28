Болельщики «Ростова» в ожидании билетов на матч с «МЮ»
Матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА вызвал у ростовских футбольных фанатов настоящий ажиотаж. Но
пресс-служба жёлто-синих предостерегает: «Билеты в продажу на матч с “МЮ” ещё не поступили», передаёт корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Болельщики «Ростова» с нетерпением ждут день, когда на поле стадиона «Олимп-2» выйдут их любимые игроки и футболисты «Манчестер Юнайтед», а потому уже сейчас готовы раскошелиться и выложить приличную сумму за билеты. Этим уже воспользовались мошенники и на различных
Футбольный клуб настоятельно просит болельщиков не пользоваться услугами сторонних сайтов по покупке билетов и ждать информацию о старте продаж на официальном сайте
Напомним, предстоящего соперника тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко назвал «самым сильным, который мог достаться». Но, тем не менее, команда будет готовиться, сражаться и показывать англичанам характер. «Приложим все силы, чтобы добиться положительного результата», — отметил Кириченко.
Как уже сообщало ИА REGNUM, на ростовском стадионе «Олимп-2» игра состоится 9 марта. Ответное противостояние
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter