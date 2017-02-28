Матч «Краснодара» и «Урала» бесплатно покажут на большом экране

Встречу между «Краснодаром» и «Уралом», которая изначально должна была состояться в Екатеринбурге, но была перенесена на Кубань из-за неудовлетворительного состояния газона в уральской столице, бесплатно покажут на большом экране кинотеатра «Пассаж», сообщает 28 февраля корреспондент «АиФ-Урал».

«Мы чувствуем свою ответственность перед болельщиками за перенос матча в Краснодар, поэтому впервые будем транслировать матч нашей команды в кинотеатре для того, чтобы каждый смог ощутить такие же эмоции, как и на стадионе. Приглашаем болельщиков поддержать футболистов и насладиться игрой», — говорит пресс-атташе ФК «Урал» Никита Медведевских.

Встреча начнется в 21.30 по екатеринбургскому времени. Правда, попасть в зал смогут только 500 человек, поэтому приоритет будет отдан владельцам сезонных абонементов. Для них будет организован отдельный вход, который будет открыт с 21:00 в 21:15, после чего в зал смогут попасть все желающие.

Добавим, что открытие сезона в Екатеринбурге пройдет 5 марта. В этот день «шмели» сыграют с пермским «Амкаром».