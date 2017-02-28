Матч «Краснодара» и «Урала» бесплатно покажут на большом экране
Болельщики смогут посмотреть игру в одном из кинотеатров города.
Встречу между «Краснодаром» и «Уралом», которая изначально должна была состояться в Екатеринбурге, но была перенесена на Кубань
«Мы чувствуем свою ответственность перед болельщиками за перенос матча в Краснодар, поэтому впервые будем транслировать матч нашей команды в кинотеатре для того, чтобы каждый смог ощутить такие же эмоции, как и на стадионе. Приглашаем болельщиков поддержать футболистов и насладиться игрой», — говорит
Встреча начнется в 21.30 по екатеринбургскому времени. Правда, попасть в зал смогут только 500 человек, поэтому приоритет будет отдан владельцам сезонных абонементов. Для них будет организован отдельный вход, который будет открыт с 21:00 в 21:15, после чего в зал смогут попасть все желающие.
Добавим, что открытие сезона в Екатеринбурге пройдет 5 марта. В этот день «шмели» сыграют с пермским «Амкаром».
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