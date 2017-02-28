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28 февраля 2017, 9:48 | Футбол | Югополис

«Краснодар» примет «Урал» в матче ¼ финала Кубка России

28 февраля в матче ¼ финала Кубка России по футболу сезона 2016−2017 годов «Краснодар» сыграет с клубом «Урал».

28 февраля в матче ¼ финала Кубка России по футболу сезона 2016−2017 годов Краснодар сыграет с местным клубом Урал. Увеличить
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На пути в ¼ финала обе команды прошли две кубковых стадии. «Краснодар» сначала одолел в «Нальчике» местный «Спартак» со счетом 2:0, а затем на своем поле в дополнительное время сломил сопротивление «Оренбурга» — 3:2. «Урал» выиграл на выезде 3:0 у «Челябинска», а затем в Перми, сыграв вничью 1:1, выбил из сетки «Амкар» по итогам серии послематчевых пенальти.

По регламенту соревнований, все стадии состоят из одного матча. В случае, если 90 игровых минут завершатся вничью, будет назначено дополнительное время. Если же и два экстратайма по 15 минут не выявят сильнейшего, полуфиналист определится в серии пенальти.

«Краснодар» и «Урал» в официальных матчах встречались 11 раз. На счету краснодарской команды 4 победы, 4 встречи завершились вничью, 3 раза выиграл коллектив из Екатеринбурга. В рамках Кубка России соперники сойдутся впервые.

Игра должны была состояться в Екатеринбурге, однако перенесена в Краснодар, поскольку поле домашнего стадиона «Урала» «СКБ-Банк Арена» РФС признал непригодным для проведения матча, сообщает пресс-служба краснодарского клуба.
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