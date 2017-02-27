Пуйоль прилетел в Петербург 26 февраля, а на следующий день отправился на «Стадион Санкт-Петербург». Он составил компанию делегации ФИФА, которая провела последний операционный визит на арену перед Кубком конфедераций. Чемпиону мира понравился и стадион, и даже поле, которое внешне выглядит «непроснувшимся».

Быстро отстрелявшись перед журналистами на стадионе, экс-капитан «Барсы» уехал в центр города, где находится офис «ВКонтакте». Выбор неслучайный: 20 февраля Пуйоль зарегистрировался в этой социальной сети. В течение часа Карлес отвечал на вопросы болельщиков и комментатора Владимира Стогниенко, а потом вручил билеты на матчи Кубка конфедераций двум победителям конкурса на самые любопытные факты о Петербурге.

— Футбол все равно остается моей страстью. Я не играю уже два с половиной года, потому что была травма колена. Сейчас с ним все хорошо, и желание играть меня не оставляет. Футбол — это моя жизнь. Так или иначе я буду играть.

— Я бы подписал футболку болельщику «Реала». Тем более делал это много раз. Если я нравлюсь болельщику «Реала» — ничего против не имею. У меня были и есть друзья в королевском клубе. Мы вместе жили в сборной. Одно дело, когда «Барселона» и «Реал» играли друг против друга. Другое, когда мы выступаем вместе за сборную. Я дружу с Икером Касильясом и Раулем. В целом у меня много друзей из «Реала».

— Пока не собираюсь начинать тренерскую карьеру. Неизвестно, куда жизнь нас забросит, но таких планов у меня нет. Почему? Это очень тяжелая работа. У меня уже был период напряженной работы семь дней в неделю по 24 часа. Сейчас в моей жизни идет другой этап. У меня две дочки: одной три года, второй — один. Я хочу полноценно прожить этот этап, быть рядом с женой. Когда становишься тренером, многое из-за этого теряешь.

— Хави говорил, что хотел бы увидеть «Барселону», где он и Бускетс тренируют, Пике — президент, а Пуйоль — спортивный директор. Этот план звучит неплохо, но посмотрим, как получится. Пока роль Пике выглядит наиболее реальной, потому что знаю, что он хотел бы стать президентом клуба. Я по-прежнему больше воспринимаю его как футболиста, своего друга. Он фантастический игрок. Но мы все еще молоды, у нас куча времени впереди.

— Роль спортивного менеджера привлекает меня больше, чем тренерская работа. У меня даже был опыт такой работы в течение нескольких месяцев во время переходного периода, когда заканчивал играть. Я ознакомился с тем, как все организовано. Это непростой мир, но мне было бы очень интересно там поработать.

— Месси очень изменился с тех пор, как пришел в «Барселону». Тогда он был скромный, сдержанный, молчаливый. Шли годы, и Лионель превратился в настоящего лидера в игре и за пределами поля. Он вызывает восхищение, я считаю его одним из лучших игроков в истории. Месси — очень важный человек для команды, у него огромный опыт игры и за клуб, и за сборную. Это большая удача, что я смог с ним поработать.

— Когда я первый раз увидел Месси, он еще не играл в основном составе, но многие уже говорили, какой это выдающийся игрок. Тогда у меня была травма скулы, пришлось носить маску на лице. Мне сказали, что есть такой молодой игрок Лео Месси, и у него похожая травма: то ли носа, то ли другое повреждение, но он тоже был в маске. Так мы с ним впервые пообщались.

— Месси — лучший футболист современности. Для меня нет никаких сомнений, он далеко обошел всех.

— У меня была масса соперников, против которых тяжело играть. Если не учитывать Месси на тренировках, где его невозможно остановить — я бы выделил Дидье Дрогба. Когда ты играешь рядом, с ним тяжело справиться. Когда отходишь, теряешь его моментально. Очень тяжело против него играть.

— У меня добрые воспоминания от встреч со сборной России на Евро-2008. Во-первых, это была очень хорошая команда. Во-вторых, мы добились положительных результатов. Для меня те матчи были отнюдь не простыми. Все игроки были выдающимися. Мне тяжеловато произносить русские фамилии, но запомнились Аршавин и Павлюченко, с которыми сталкивался при защите.

— Тяжело выбрать самого главного тренера в карьере. Я у всех многому научился. Пожалуй, Луи ван Гал — самый значимый для меня. Он поверил в меня и поставил тогда, когда во мне сомневались. С Франком Райкардом мы завершили пятилетний период без побед. Гвардиола — это тоже важный период в карьере. Мы тогда играли в отличный футбол и наслаждались тем, что делали.

— Известно, что у ван Гала непростой характер, но хорошо, что он все говорит напрямую. Луи — очень откровенный, очень честный тренер, и если он захочет что-то высказать — хорошее или плохое — то подойдет и скажет тебе это в лицо. На мой взгляд, это лучше, чем говорить через кого-то другого. С ним очень здорово работать. Если ты действительно трудишься и заслуживаешь его доверия — он с тобой будет буквально до гробовой доски. Я это прочувствовал на себе. Было тяжело, но он в меня поверил, и все получилось.

— Возобновить карьеру, например, в США? Не буду обманывать, у меня такая мысль закралась, когда прошли проблемы с коленом. Однако я достаточно поиграл, много чего добился и подумал, что пора закрыть дверь в профессиональный футбол. Я рад нынешнему периоду в жизни. Мне 39 лет, многое уже было, но многое другое впереди.